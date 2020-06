Rebuig dels sindicats a la via judicial d'USTEC contra la reobertura d'escoles

CCOO i la Intersindical no comparteixen la via judicial d'USTEC, que ahir va presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el pla de reobertura de les escoles presentat fa tres setmanes pel Departament d'Educació. Manel Pulido, secretari general de la Federació d'Educació de CCOO, i Marina Sureda, portaveu de la Intersindical-CSC, expliquen aque fins ara han optat per posar-se a disposició dels centres i portar a Inspecció de Treball la situació d'aquelles escoles que tinguin problemes per obrir abans d'acabar el curs, però descarten per ara recórrer a la via judicial.El diagnòstic de la situació que fan els dos sindicats -el segon i tercer amb més afiliats al sector- coincideix amb el d'USTEC, sindicat majoritari en l'àmbit de l'ensenyament. Denuncien que Educació no ha negociat amb la comunitat educativa les condicions de la reobertura i que el pla detallat fa uns dies pel conseller Josep Bargalló és difícil de traduir als centres catalans. "El Departament ha deixat de banda el col·lectiu que haurà d'aplicar el pla de reobertura", sosté Sureda. "El problema és que no hi ha hagut negociació", afegeix Pulido.Tot i així, la resposta que han donat fins ara a aquesta situació no preveu els tribunals. En el cas de CCOO, s'ha optat per recollir les dades dels centres que han reobert per detectar problemes de seguretat i intentar-los solucionar. Si no es pot, es porta el cas a Inspecció de Treball. Després de consultar-ho amb el gabinet jurídic del sindicat, des de CCOO consideren que el TSJC no entrarà a ordenar ara el tancament de les escoles que hagin obert i consideren que la decisió d'USTEC és una operació "propagandística" més que no pas una via efectiva. "Creiem que els tribunals no entraran si no és una situació molt greu", afirma Pulido.Per la seva banda, la Intersindical-CSC aposta per una via més "constructiva" que la que explora USTEC. Des del sindicat s'ha intentat que tots els centres que han hagut de reobrir ho hagin fet amb les condicions que reclama la situació de crisi sanitària i s'han posat a disposició de les direccions dels centres per ajudar en allò que sigui necessari, també si cal portar el cas a inspecció de treball. "No ens posarem en si altres sindicats opten per la via judicial, nosaltres ens hem posat al costat dels treballadors de l'ensenyament per fer que el retorn a les aules sigui el més segur possible", apunta Sureda.El TSJC ha admès a tràmit aquest divendres el recurs contenciós-administratiu que ahir al vespre va presentar USTEC. El tribunal dona fins dimarts a les parts perquè presentin al·legacions i el Departament d'Educació haurà de justificar el seu pla de reobertura, que ha rebut l'aval del Procicat tot i que no ha satisfet la comunitat educativa. Un cop les parts es pronunciïn, el tribunal haurà de decidir si accepta o no les mesures cautelars sol·licitades per l'USTEC i ordena el tancament dels centres que ja han obert."Hem pres la decisió d'anar als tribunals pel principi de precaució", explica Ramon Font, portaveu d'USTEC, aDes del sindicat defensen que tenen el deure de defensar els treballadors i, portant el cas al TSJC, diuen, han fet la seva feina. "Protegint la nostra salut laboral també intentem protegir la salut pública", recorda. I fa una advertència al Departament d'Educació: "Que no facin experiments amb nosaltres". En aquest sentit, sosté que el pla de reobertura de les escoles no compleix la llei de riscos laborals i respon, entre altres factors, a la pressió de l'escola concertada, molt implementada a Catalunya, que ha de "justificar quotes".Segons Font, la millor decisió era esperar a reobrir de cara al setembre perquè "obrir 10 dies les escoles no arregla res". Els portaveus dels altres dos sindicats consultats per aquest diari coincideixen també en assenyalar que més enllà dels problemes d'aquests dies és determinant abordar la situació del setembre, quan s'ha de reprendre el curs. Des de CCOO ja hi treballen i des de la Intersindical-CSC confien que el "retorn definitiu" després de l'estiu sigui diferent al d'ara. "Volem poder negociar amb el Departament quines són les condicions de cara al setembre", reclama Sureda.

