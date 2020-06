Buch, citat a declarar el 16 de juny com a investigat pel servei d'escorta a Puigdemont

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el sergent dels Mossos d'Esquadra Lluís Escolà a declarar com a investigats els propers 16 i 18 de juny pel servei d'escorta a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont fora d'Espanya mentre Escolà cobrava com a assessor del Departament d'Interior.El tribunal va admetre a tràmit la querella presentada per la fiscalia, que va actuar a instàncies de Cs, pels delictes de prevaricació i malversació de fons públics. La magistrada instructora, Mercedes Armas, no imposa fiança i estableix com a policia judicial en aquest cas la Comissaria General d'investigació criminal dels Mossos.