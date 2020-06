Pilar Rahola es lesiona en ensopegar mentre creuava per un carril bici

La història penjada per Pilar Rahola Foto: Instagram

Pilar Rahola ha estat notícia aquest divendres en haver-se lesionat mentre creuava per un carril bici. Segons ha explicat ella mateixa, s'ha trencat el cap de l'húmer al mig de la carretera en un carrer de Barcelona.La periodista ha compartit la imatge amb el braç protegit amb un cabestrell al lloc dels fets, assenyalant l'element de goma que separa el carril bici i la carretera amb el qual ha ensopegat."M'he fotut de lloros i m'he trencat el cap de l'húmer", explica Rahola en una història d'Instagram amb el so i la imatge d'un gat negre, on també defineix aquests elements de seguretat viària com a "les punyeteres andròmines de la ciutat".

