Busquen una menor de 13 anys que va desaparèixer fa tres dies a Figueres

Els Mossos d'Esquadra busquen una menor de Figueres que va desaparèixer fa tres dies. Va ser la família de la jove de 13 anys qui en va denunciar els fets en veure que no tenia notícies. En el moment de la desaparició, la noia vestia un xandall de color negre i una dessuadora blanca.Es tracta d'una jove de cabell arrissat i un metre seixanta d'alçada. A través de les xarxes socials s'ha difós la fotografia de la menor per tal d'intentar trobar pistes d'on pot estar. Els Mossos han obert diligències i han preparat un dispositiu per intentar trobar la noia.

