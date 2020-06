El TSJC jutjarà el nou conseller d'Exteriors pel referèndum de l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obert judici oral contra el conseller d'Exteriors i exalcalde d'Agramunt (Urgell), Bernat Solé, per un delicte de desobediència durant l'1-O . Al març la sala civil i penal ja va rebutjar l'últim recurs possible i ara, després de la represa dels terminis processals, ha decidit obrir el judici oral.La Fiscalia demana per a Solé un any i mig d'inhabilitació per a càrrec públic i una multa de 24.000 euros per desobediència, en entendre que va desatendre la prohibició del TC d'impedir el referèndum i que va "permetre i col·laborar" en la votació al municipi.En la seva interlocutòria, el TSJC recorda que el 7 de setembre del 2017 Solé va promulgar un decret d'alcaldia donant ple suport al referèndum, després que el Parlament aprovés la seva convocatòria.La Delegació del govern espanyol a Catalunya va advertir a tots els alcaldes que havien d'intentar impedir la votació, arran de la suspensió decretada pel Tribunal Constitucional, advertiment que Solé va rebre el 12 de setembre.Però el 25 de setembre va participar en un acte a favor del referèndum organitzat en un casal municipal i va dir que l'1 d'octubre calia anar a votar per defensar el dret de vot, declaracions que es van recollir a la revista municipal.El mateix 1-O va cedir una escola municipal per poder votar i va prendre decisions com amagar diversos cops les urnes perquè no les trobés la Guàrdia Civil, i va proposar acabar la votació una hora abans del previst. Aquesta actuació també es va recollir a la revista municipal.Per tot això, la sala obre judici oral i dona deu dies a la defensa perquè presenti el seu escrit d'oposició al de la fiscalia.

