Sant Cugat, pionera a Catalunya en estudiar la presència de coronavirus en aigües residuals

Prova pilot per detectar coronavirus a les aigües residuals a Sant Cugat. Foto: Aj. Sant Cugat

Prova pilot per detectar coronavirus a les aigües residuals a Sant Cugat. Foto: Aj. Sant Cugat

Sant Cugat és el primer municipi de Catalunya on s’implanta SARS-GOAnalytics, una eina desenvolupada per Aigües de Catalunya en col·laboració amb l’IATA-CSIC per detectar Covid-19 a les aigües residuals del municipi. L'alcaldessa Mireia Ingla i el president executiu d'Aigües de Catalunya han signat un protocol d'actuació per iniciar aquesta prova pilot. L'objectiu és fer un seguiment dels rastres genètics de la SARS-CoV-2 que es trobin en l'aigua del clavegueram del municipi, i fer-ne un monitoratge amb SARS-GOAnalytcs, una eina capaç de detectar-la.La prova pilot durarà quinze dies i contribuirà a monitorar i diagnosticar de manera primerenca l'evolució de la malaltia al municipi. Ja s'han iniciat els mostreigs, que es realitzaran en dos punts del clavegueram del municipi i es prendran mostres cada dos dies. Amb aquest mostreig es recullen aigües residuals del 95% de la població de Sant Cugat.L'Alcaldessa, Mireia Ingla ha destacat que "l'Ajuntament de Sant Cugat vol ser capdavanter en la lluita contra el virus de la Covid-19". "Davant de l'oferiment d'Aigües de Catalunya de fer a la nostra ciutat la prova pilot per implantar aquest nou mètode de seguiment de la pandèmia vam entendre que hi havíem de col·laborar plenament per vetllar per la salut dels veïns i veïnes", explica.És un mètode pioner, validat per l'IATA-CSIC, capaç de determinar quantitativament el nombre d'unitats genòmiques de virus que provoca la Covid-19 presents per litre d'aigua i, per tant, d'establir la corba de l'epidèmia després de fer un mostreig de dades i anàlisi. La seva metodologia permet anticipar-se a alguns dels indicadors utilitzats fins ara, i creuar les dades amb d'altres que reculli el Departament de Salut, per sumar informació i fer una foto més perfecta de la progressió o de la reculada de la pandèmia al municipi.Aquest projecte és un primer pas, però la proposta que fem és posar a disposició dels Ajuntaments i de la Generalitat "un Sistema d'Alerta Primerenca, que pot evolucionar als municipis que ho desitgin sectoritzant i controlant en detall, detectant allà on s'iniciï un nou focus de COVID-19, en temps real", ha destacat David Madí, President Executiu d'Aigües de Catalunya.També ha explicat que el coronavirus deixa un rastre genètic (ARN) que es manté en el cos dels infectats durant 20 dies: "aquest ARN és expulsat mitjançant femta i altres mètodes de secreció, amb el que arriba a les xarxes de sanejament des del primer dia de la infecció, encara que el pacient ni tan sols tingui símptomes o sàpiga que està infectat, és a dir, sigui asimptomàtic, i això és el que ens permet avançar-nos als altres mètodes de control".Així mateix ha dit “estem preparats per prevenir, alertar i anticipar-nos a un possible nou pic de la pandèmia que es produeixi en els propers mesos”. Per la seva banda, Ingla ha asseverat que "espero que de les dades de les anàlisis confirmin que el nombre de persones infectades pel virus va disminuint dia a dia". També ha afegit que "aquestes dades seran compartides amb el Departament de Salut, en concret amb la Zona Sanitària Metropolitana Nord."​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor