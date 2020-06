La Cambra es posicionarà en contra de l'Agència de la Natura si no es modifica

L'Agència de la Natura continua generant debat a les portes de la seva aprovació al Parlament. L'última institució en sumar-s'hi ha estat la Cambra de Comerç a través d'una carta enviada pel seu president, Joan Canadell, al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. En l'últim paràgraf de la missiva, Canadell avisa que, si no es procedeix a modificar la llei de l'Agència -pactada per Junts per Catalunya (JxCat), ERC, el PSC i els comuns-, la Cambra s'hi posicionarà públicament en contra.El president de l'entitat fa tres demandes. La primera passa per garantir que, en la redacció dels estatuts del nou organisme, es prioritzi la "visió d'una administració descentralitzada" i que es respectin els governs dels territoris afectats. En segon terme, Canadell reclama modificar la llei per tal que les cambres formin part del consell de direcció en la línia de defensar els "interessos econòmics generals". El dirigent empresarial, en tercer lloc, demana que la seu de l'Agència estigui fora de l'àrea metropolitana."No és gens convenient iniciar l'activitat amb aquest ambient enrarit", adverteix Canadell, que també alerta de la "negativitat" que envolta el projecte en els termes que està plantejat, en la mesura que ha generat malestar en diversos sectors que s'han posat d'acord per mirar d'ajornar-ne l'aprovació. Si no hi ha les modificacions, apunta el president de la Cambra, demanarà l'ajornament de l'aprovació de la llei i reclamarà als grups parlamentaris que li fan suport que facin el mateix.

