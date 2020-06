El govern espanyol reclama a Europa que fixi criteris comuns per al moviment de turistes

La represa del turisme estranger és una de les prioritats del govern espanyol, tenint en compte el pes que té aquest sector en l'economia de l'Estat. Després que ahir els missatges fossin confusos dins l'executiu liderat per Pedro Sánchez, aquest divendres la portaveu María Jesús Montero ha volgut posar la responsabilitat en les institucions europees, a les quals s'han adreçat Sánchez i el primer ministre italià, Giuseppe Conte, per tal que adoptin "criteris comuns" en tots els països de la Unió Europea (UE)."No hi ha d'haver diferències entre països", ha indicat Montero, que ha situat Espanya com un "destí segur" a l'hora de rebre turistes. L'obertura de fronteres, ha recalcat la portaveu de la Moncloa, també ha d'estar liderada per les institucions europees. "La mobilitat és compartida i els moviments han de ser acumulatius", ha remarcat.El govern espanyol va fer ahir marxa enrere i va insistir que l'arribada de turistes es farà a partir de l'1 de juliol, com va anunciar Sánchez fa dues setmanes . Tot i que la ministra Reyes Maroto, responsable d'aquest àmbit, va dir ahir al matí que els controls fronterers amb França i Portugal s'aixecarien el 22 de juny i que els turistes d'aquests països ja podrien començar a venir, l'executiu ha enviat una nota "aclaridora" afirmant que els controls "podran prorrogar-se més enllà de l'estat d'alarma" i que "la mobilitat internacional segura serà a partir de l'1 de juliol".Des del Ministeri d'Indústria es va assenyalar que es mantenien "contactes permanents" amb la Comissió Europea per "coordinar i harmonitzar l'eliminació progressiva de les restriccions" i que Interior també parlava amb França i Portugal per "coordinar" les mesures. Segons Maroto, l'estat espanyol treballa per aconseguir acords bilaterals amb França i Portugal per establir les condicions de la reobertura i eliminar la petició de quarantenes. En aquest sentit, des del Ministeri d'Indústria precisaven que l'aixecament dels controls no implica la reobertura total de les fronteres.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor