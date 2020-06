Brussel·les no veu «una justificació clara» per mantenir tancades les fronteres a la UE

La Comissió Europea defensa que no hi ha "una justificació clara" per mantenir tancades les fronteres internes a la Unió Europea. "Les autoritats sanitàries asseguren que no hi ha una justificació clara per mantenir les restriccions de viatges i els controls fronteres a l'espai Schengen", ha defensat l'eurocomissaria de l'Interior, Ylva Johansson, que ha demanat als estats reobrir totes les fronteres internes de la UE a finals de juny. Tanmateix, Johansson ha admès que durant la reunió dels ministres europeus de l'Interior alguns països han confessat que "no estan preparats" per decidir ara mateix si poden reobrir fronteres a finals de mes.Tot i això, Johansson s'ha mostrat confiada que a principis de juliol s'haurà restablert completament la lliure circulació a l'espai Schengen després de mantenir aquesta reunió. "Crec que la situació sanitària i política ho permet", ha dit.Segons Johansson, les dades del Centre Europeu de Control de Malalties (l'ECDC per les seves sigles en anglès) mostren que "una forta convergència positiva" de la situació epidemiològica entre els estats de la UE.Un document intern de l'ECDC filtrat a la premsa mostra com la majoria d'estats europeus registren menys de 100 contagis nous de coronavirus per cada 100.000 habitants al dia. A l'Estat només Castella i Lleó està per sobre d'aquest llindar. Només algunes regions de Grècia, els Balcans, Bulgària, els països bàltics, Finlàndia i Holanda no han detectat nous casos en les últimes dues setmanes.Els nivells més alts de nous contagis es concentren en algunes regions del Regne Unit i Suècia.​​​​​​​​​​​​​​

