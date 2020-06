VÍDEO Suspesos dos policies de Nova York per ferir de gravetat un home de 75 anys

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET — WBFO (@WBFO) June 5, 2020

Dos agents de la policia de la ciutat de Buffalo, a l'estat de Nova York, han estat suspesos després de ferir de gravetat un home de 75 anys en tirar-lo a terra durant la dispersió de les protestes contra la mort de George Floyd, per la qual han estat imputats quatre agents.Encara que la primera versió oficial de l'incident assegurava que l'home, no identificat, de raça blanca, havia "ensopegat", les imatges captades per la cadena local WBFO mostren com es colpeja el cap contra el terra i comença a sagnar abundantment per una orella després de rebre una empenta de dos agents de policia.L'home queda estès, completament inert, mentre la resta del desplegament policial passa al seu costat sense proporcionar-li ajuda immediata. L'alcalde de Buffalo, Byron Brown, ha confirmat la suspensió dels dos agents i que la víctima es troba ingressada en estat greu, tot i que estabilitzada. "M'he quedat molt pertorbat pel vídeo, com també li ha passat a el cap de Policia, Byron Lockwood", ha afegit.L'alcalde ha reconegut a més que "després de dies de protestes pacífiques i diverses reunions que he mantingut amb la prefectura de Policia, l'esdeveniment d'aquesta passada nit és descoratjador". "Els meus pensaments estan amb la víctima", ha conclòs. L'incident també ha estat condemnat pel governador de l'estat, Andrew Cuomo: "Totalment injustificat i vergonyós", ha assenyalat a Twitter.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor