Torra exigirà 15.000 milions a Sánchez per afrontar la crisi econòmica i social

El president de la Generalitat, Quim Torra, exigirà a Pedro Sánchez que el govern espanyol disposi de 15.000 milions d'euros per a Catalunya a l'hora de resoldre la crisi econòmica i social derivada del coronavirus. Torra farà aquesta demanda en la conferència de líders autonòmics d'aquest diumenge, la número tretze des que va arrencar la crisi sanitària. Fa dues setmanes, el president ja va elevar 40 demandes a Sánchez elaborades pel Govern, però de moment els recursos encara no han arribat.En un primer moment, la Generalitat va començar demanant 4.000 milions dels 16.000 milions inclosos en el fons autonòmic anunciat pel govern espanyol, però aquesta xifra ha d'augmentar, segons ha detallat Torra des del Masnou, on ha visitat una nova promoció de 36 habitatges de lloguer sostenible amb el conseller de Territori, Damià Calvet. El Govern, en aquest sentit, calcula que només per fer front a la factura sanitària derivada de la gestió de la urgència ja s'elevarà fins als 5.000 milions d'euros.A banda, Torra ha presidit aquest divendres la comissió per la reactivació econòmica, que ha acordat destinar dotar el sector turístic d'ajudes per valor de 10 milions d'euros. El turisme és dels sectors que més està patint aquesta crisi, perquè -així ho detalla l'executiu- ha quedat "completament paralitzat" i representa el 25% dels ERTO al país.Segons l'informe d'impacte econòmic encarregat pel Departament d'Empresa i Coneixement, es calcula que aquest any 2020 podria arribar als 15.205,2 milions d’euros de facturació directa. A partir del dia 1 de juliol, el govern espanyol preveu que puguin tornar a començar a arribar turistes estrangers.​​​​​​​​​​​​​​

