El TSJC admet a tràmit el recurs del sindicat USTEC contra la reobertura dels centres

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit el recurs contanciós-administratiu especial del sindicat USTEC i ha donat de termini a les parts fins dimarts perquè presentin al·legacions. El Departament d'Educació té quatre dies per justificar el pla de reobertura de centres i oposar-se a les mesures cautelars sol·licitudes pel sindicat, que demana al tribunal que deixi en suspens l'ordre d'Educació d'obrir les escoles en els territoris que es trobin en fase 2 i ordeni el tancament d'aquells centres que ja hagin obert.USTEC va impugnar ahir la decisió de reobrir les escoles en fase 2. Entenen que "els riscos d'un retorn prematur superen amb escreix els incerts beneficis de tenir centres educatius oberts". Per això, demanen com a mesures cautelars que tanquin les escoles que han reobert "en el termini més breu possible". L'objectiu, diuen, és evitar nous rebrots de covid-19, ja que es queixen que els professionals no disposen de les mesures imprescindibles de seguretat ni han estat sotmesos a tests.USTEC-STEs-IAC manté que la prioritat consisteix a vetllar "per la salut i la seguretat de la comunitat educativa". "És per això que considerem un perillós error que el departament d’Educació hagi decidit unilateralment obrir els centres educatius durant la fase 2, sense les mínimes garanties ni mesures adequades per evitar possibles contagis", denuncien.Per tot plegat, creuen que els centres han d'estar tancats "almenys fins que no es pugui garantir realment la total seguretat dels infants, adolescents, professionals i famílies". "Com a sindicat majoritari en l’àmbit educatiu tenim la responsabilitat i l’obligació de treballar per preservar la salut i la seguretat del conjunt de la comunitat educativa", conclouen.En els darrers dies USTEC ja havia exigit no obrir les escoles fins al setembre i doblar els recursos per fer l'educació presencial al màxim. A banda del recurs d'aquest dijous també s'han fet denúncies territorials als serveis provincials de la Inspecció de Treball, en què el sindicat participarà de la forma "més escaient" en cada servei territorial i en el Consorci d'Educació de Barcelona.​​​​​​​​​​​​​​

