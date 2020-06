«La sala de parts era un espai amable en un context de por»

"El naixement d'una criatura és una festa, i quan no es pot compartir amb la família, l'enrenou és important"

"Tot l'hospital anava caient i nosaltres ens trobàvem al marge, amb molt de neguit però amb l'obligació de seguir atenent les dones"

"Hem aconseguit que les mares oblidessin el que passava a fora"

La sala de parts de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa ha registrat prop de 350 naixements durant l'estat d'alarma.parla amb la llevadora i supervisora de l'àrea, Gràcia Coll, i amb el ginecòleg Jordi Cassadó per conèixer com ha funcionat l'àrea durant la pandèmia, que s'ha blindat per assegurar que, malgrat el context inèdit, els nounats i les mares es trobessin en un espai segur.La por i la incertesa han estat protagonistes durant la pandèmia, però amb una exitosa organització s'ha aconseguit treballar al ritme "habitual", expliquen. Tan sols dos dels 26 treballadors han resultat positius per coronavirus. En aquesta conversa, Cassadó i Coll exposen com s'han adaptat a la situació, detallen els neguits de les mares, i repassen els millors i els pitjors moments dels últims mesos.- Jordi Cassadó (J.C.): És una incertesa i un repte molt important. Al cap i a la fi, la sensació de neguit i por que ha viscut la població, també l'hem experimentada nosaltres, tractant amb un col·lectiu de risc. És part de la nostra feina, però el context ha fet que fos una experiència molt enriquidora. Estem contents. Hem encarat la situació amb una dedicació absoluta a la salut de les dones embarassades.- Gràcia Coll (G.C): Ens hem centrat en la limitació del nombre d'acompanyants, sense deixar mai sola la mare. A les visites abans del part les dones havien de venir soles, i al moment del part, cada mare havia de triar un sol acompanyant, sempre que no fos positiva. Després, durant l'hospitalització postpart, només podia estar acompanyada per la seva parella i sense visites, encara que no estiguessin contagiades.- J.C.: Quan ingressaven hores abans de donar a llum, es practicaven proves PCR a les dones. Així i tot, en el moment del part les tractàvem a totes com si fossin positives: anàvem vestits amb els equips de protecció adients, i amb el mínim de material i personal possible per a minimitzar el risc de contagi tot protegint a la mare però també als professionals.G.C.: Durant la pandèmia tenim registrats uns 350 parts, dels quals 10 eren de dones contagiades.- J.C.: El naixement d'una criatura és una festa, i quan no es pot compartir amb la família, l'enrenou és important. Per això, l'alegria ha estat continguda: totes esperaven el desconfinament, sobretot, per presentar els fills als avis. En el cas de mares positives per coronavirus, l'angoixa s'accentuava, perquè s'havien d'aïllar també a casa i prenent moltes precaucions.- J.C.: Inicialment, vam partir el servei, de manera que una meitat es quedava per atendre maternitat i ecografies, i l'altra es dedicava exclusivament a tractar pacients amb Covid-19, i no a fer guàrdia ni assistència de parts. Ens hem adaptat a les circumstàncies i així s'ha evitat el contacte entre equips, cosa que ha estat un èxit. Dels 26 membres, tan sols dos han estat positius, per la qual cosa hem pogut seguir treballant amb el ritme habitual.- G.C.: Al principi no tenia por i en cap cas pensava que em pogués acabar contagiant. El 23 de març em van diagnosticar, i tenia símptomes lleus. Vaig estar confinada dues setmanes, i finalment vaig poder relacionar-me amb els de casa, però un mes després seguia sent positiva. Em vaig reincorporar després d'estar a casa un mes i mig, quan finalment el PCR va tenir un resultat negatiu. Tanmateix, em sento afortunada per haver pogut seguir gestionant el funcionament de la sala de parts des de casa, perquè em sentia relativament bé.- G.C.: Sí, sens dubte. La unió entre els membres de l'equip s'ha reforçat, i s'ha creat un fort vincle entre nosaltres, però també amb els companys d'altres àrees.- J.C.: El context ha fet que es creessin vincles molt especials. Tothom era conscient de l'excepcionalitat del moment i s'ha fet molta pinya per a tirar-ho endavant i protegir la població. L'equip s'ha compromès i tothom s'ha sensibilitzat amb la situació.- J.C.: El primer que ve al cap és la gran quantitat de persones que ha patit. Tot i això, el millor ha estat el sentiment d'anar tots a una treballant pel bé de les nostres pacients. Hem establert uns nous límits, perquè tothom hi ha posat molt de la seva part.- G.C.: El pic de la pandèmia, entre finals de març i principis d'abril. Hi havia molta incertesa i la població no volia entrar als hospitals. Encara hi ha certa recança a venir als centres, però aquella setmana va ser molt dura. Tot l'hospital anava caient i nosaltres ens trobàvem al marge, amb molt de neguit però amb l'obligació de seguir atenent les dones.- G.C.: Els ginecòlegs i les llevadores han fet atenció telefònica. Teníem l'agenda plena i les dones no venien. Per això les trucàvem, perquè era important que sabessin que nosaltres hi érem tot i el context en què ens trobàvem. Escoltàvem els seus neguits i resolíem els seus dubtes. Els preguntàvem com estaven, repassàvem els resultats d'analítiques i fèiem seguiment de l'evolució de l'embaràs.- J.C.: Analítiques, ecografies i visites en mares d'alt risc –com patologies prèvies o complicacions en l'embaràs- no s'han deixat de fer presencialment. Hi ha qüestions que no es poden solucionar per telèfon, i en què necessites veure la pacient cara a cara. Per evitar que trepitgessin l'hospital, les llevadores han fet també visites domiciliàries.- G.C.: Les futures mares, sobretot les que ho eren per primer cop, no volien venir a l'hospital per por de contagiar-se i de transmetre-ho als seus fills, sabent que formaven part d'un col·lectiu de risc. Tot i això, havien de venir en cas d'ecografies i altres proves que només poden fer-se presencialment. Ens vam posar en contacte amb elles, s'han fet visites telefòniques quan s'ha pogut i, sobretot, les hem intentat calmar en tot moment.- G.C.: L'educació sanitària va anul·lar-se, i és un dels aspectes que encara no han tornat a la normalitat. Es tracta de classes on s'ensenyen exercicis per calmar el dolor i preparar el part, entre d'altres. Tot i això, es van publicant recomanacions a través de xarxes i s'han penjat recomanacions i consells a la pàgina web de l'hospital.- J.C.: Pel que sabem fins ara, tenim l'evidència científica que no existeix possibilitat de contagi vertical, de mares a fills. Com que vam saber-ho al principi de la pandèmia, vam transmetre-ho sempre a les mares, que quan ho escoltaven ja es calmaven i entenien que si venien protegides a l'hospital, no havien de patir.- G.C.: Hem vetllat perquè se sentissin còmodes. Les mares tenien més dubtes abans d'entrar que a dins, on el vincle amb els professionals, que érem conscients dels seus neguits, era amè. La sala de parts era un espai amable en un context de por i hem aconseguit que les mares oblidessin el que passava a fora. Érem una petita illa envoltat per aquesta situació.- G.C.: Tenim constància del fet que la por ha fet que moltes dones hagin decidit emprar aquest mètode per evitar trepitjar els hospitals, i se n'ha produït un petit augment. Tot i això, els hospitals no tenen lligam amb els parts a casa, i no en puc donar un número exacte. En aquest cas, s'ha de contactar amb llevadores especialitzades que ho fan de manera independent.- J.C.: Pel que sabem fins ara, sembla que el fetus no es veu afectat de cap manera. Tot i això, encara falten dades, i un cop acabi la pandèmia ho podrem confirmar. El CatSalut ha estat registrant els casos de nadons nascuts de mares Covid-positives, i esperem treure'n unes conclusions aviat.És fàcil arribar a conclusions esbiaixades en casos aïllats, ja que es poden produir irregularitats en l'embaràs, com una ruptura prematura de membrana coincidint amb el contagi. Haurem d'esperar que s'analitzin els casos de tots els hospitals per arribar a unes conclusions i veure si pot haver-hi relació.- J.C.: Ha estat una vivència professional i personal molt intensa.- G.C.: La incertesa i la por han estat el més destacable.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor