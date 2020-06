L'independentisme reclama l'alliberament dels «presos polítics» davant la delegació del govern espanyol

L'ANC, Òmnium Cultural, JxCat, ERC i la CUP han reclamat aquest divendres al matí davant la delegació del govern espanyol a Barcelona l'alliberament dels "presos polítics" i han denunciat que l'Estat espanyol no hagi complert, després d'un any que es publiqués, amb el dictamen de l'ONU que demanava la seva llibertat. Una vintena de persones s'han concentrat durant uns quinze minuts davant l'edifici amb pancartes individuals on es llegia missatges com "El referèndum d'autodeterminació és permès per la legislació espanyola", "L'Estat ignora i incompleix el dictamen de l'ONU" o que "L'Estat no ha imputat els responsables de les vulneracions de drets".A la concentració hi han participat els vicepresidents de l'ANC i Òmnium, Pep Cruanyes i Marcel Mauri; i representants polítics, com Eduard Pujol i Elsa Artadi (JxCat); Marta Vilalta i Ernest Maragall (ERC); i Carles Riera (CUP).

