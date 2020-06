Turisme i grans esdeveniments: el pla de Barcelona per «reactivar» la ciutat

El turisme i els grans esdeveniments són els pilars sobre els quals Barcelona vol començar a "reactivar" l'economia de la ciutat. Així ho ha esbossat el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Jaume Collboni, en la conferència Propostes per la recuperació econòmica de la ciutat" organitzada per Intermèdia aquest divendres.Collboni ha reivindicat la gestió municipal de la crisi sanitària i ha pronosticat un "període de resiliència" en relació a l'activitat econòmica que preveu que duri entre tres i sis mesos. La següent etapa serà la de recuperació, segons el tinent d'alcaldia, i serà llavors quan l'Ajuntament vol prioritzar l'arribada de turistes i l'organització de grans esdeveniments.Pel que fa al turisme, Collboni, ha demanat transmetre que Barcelona és un destí "segur" a nivell sanitari. De manera immediata, Collboni preveu promocionar el turisme estatal. "És el que sabem que serà possible moure", ha dit. Alhora, ha plantejat adreçar-se als mercats turístics d'aquells països des dels quals sigui possible desplaçar-se a Barcelona.El tinent d'alcaldia ha defensat el turisme com a eina de reactivació del consum, igual que la celebració de grans esdeveniments. Collboni ha esmentat la celebració de la fira Alimentària a l'octubre i del Mobile World Congress -enguany suspès- al febrer. "Amb el Mobile haurem de fer més força comunicativa per dir que la ciutat està preparada per acollir grans esdeveniments", ha avançat.Collboni també ha assegurat que l'Ajuntament promocionarà esdeveniments relacionats amb la capitalitat mundial de l'Alimentació Saludable, que la ciutat ostentarà el 2021.A més, Collboni ha assegurat que l'Ajuntament farà una crida a les "grans empreses" de la ciutat per demanar-los que "contribueixin" al rellançament econòmic de Barcelona. "Hi ha una autopista d'oportunitats per a l'economia local de la ciutat", ha defensat.El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat la seva confiança a poder tancar aviat un acord amb els grups de l'oposició per modificar el pressupost del consistori per al 2020. Collboni ha assegurat que les negociacions estan "encaminades".El líder del PSC a Barcelona ha plantejat un fons extraordinari de 90 milions d'euros, 30 dels quals es destinaran a la reactivació econòmica. Collboni ha xifrat en 240 milions d'euros la davallada d'ingressos de l'Ajuntament a causa de la crisi del coronavirus. "Volem redireccionar partides amb els diners disponibles", ha dit.El primer tinent d'alcaldia ha insistit en la necessitat de "pressionar" l'Estat perquè autoritzi els ajuntaments sanejats a fer ús del superàvit pressupostari.Collboni ha assegurat que les converses amb els grups municipals per tancar un acord "avancen positivament". "Espero que en les pròximes setmanes puguem tenir bones notícies", ha afirmat.El primer tinent d'alcaldia ha reclamat adaptar el pressupost a la "realitat" i a la "nova conjuntura". "Hem de tenir capacitat de fer acords en un moment en què els ciutadans demanen solucions", ha conclòs.​​​​​​​​​​​​​​

