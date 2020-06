L'independentisme exigeix l'alliberament dels presos davant la delegació del govern espanyol

L'ANC, Òmnium Cultural, JxCat, ERC i la CUP han reclamat aquest divendres al matí davant la delegació del govern espanyol a Barcelona l'alliberament dels "presos polítics" i han denunciat que l'Estat espanyol no hagi complert, després d'un any que es publiqués, amb el dictamen de l'ONU que demanava la seva llibertat.Una vintena de persones s'han concentrat durant uns quinze minuts davant l'edifici amb pancartes individuals on es llegia missatges com 'El referèndum d'autodeterminació és permès per la legislació espanyola', 'L'Estat ignora i incompleix el dictamen de l'ONU' o que 'L'Estat no ha imputat els responsables de les vulneracions de drets".A la concentració hi han participat els vicepresidents de l'ANC i Òmnium, Pep Cruanyes i Marcel Mauri; i representants polítics, com Eduard Pujol i Elsa Artadi (JxCat); Marta Vilalta i Ernest Maragall (ERC); i Carles Riera (CUP).El vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes, ha reclamat a l'ONU que enviï relators a "fer una visita" a l'Estat espanyol després que en tot un any, "l'Estat espanyol no hagi fet res més enllà d'intentar desprestigiar l'organisme". Cruanyes ha exigit el compliment de la resolució i ha advertit que, obviant el dictamen, Espanya se situa "amb els països del món que incompleixen els drets i fan cas omís de l'ONU". "No és res simbòlic, són obligacions pendents", ha insistit el vicepresident d'aquesta entitat independentista.El diputat de la CUP Carles Riera ha dit que "l'única solució" és l'exercici dels drets democràtics i de l'autodeterminació, que acabi amb "la ruptura i el trencament de l'Estat". Riera ha recordat que la "repressió" contra l'independentisme va començar amb el govern del PP però que les sentències i incompliments dels dictàmens de l'ONU i també dels informes d'Amnistia Internacional s'han produït sota el govern de PSOE i Unides Podem: "No és problema d'un partit, és un problema d'estat", ha reblat. El diputat anticapitalista ha reclamat que l'Estat apliqui aquesta resolució, que els polítics empresonats siguin alliberats i que s'anul·lin els judicis.El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha destacat que malgrat la pandèmia del coronavirus "la repressió no s'ha aturat". Per això ha exigit a l'Estat que "no segueixi mirant a una altra banda" situant-se al costat de "les tesis de Vox, Pérez de los Cobos i la Guàrdia Civil", i que deixi d'avalar l'"extrema dreta".La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha exigit la llibertat dels "presos polítics" i l'amnistia per acabar amb la "causa general contra l'independentisme". La dirigent republicana ha lamentat que el govern espanyol desobeeixi la sentència de l'ONU i, en canvi, obeeixi els "informes falsos" de la Guàrdia Civil o la Policia. Vilalta ha afegit que això és una "absoluta injustícia" d'un "país no democràtic".Per la seva banda, la cap de files de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, ha recriminat que el govern espanyol de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias "empari la repressió", i que el PSOE i els comuns "no facin res". "S'inflen la boca i parlen de drets però a l'hora de la veritat no prenen cap decisió", ha lamentat.

