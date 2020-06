«Els Mossos van detenir l'Arnau amb una pallissa i sense demanar-li la identificació»

"L'espera pel judici és molt dura. No pots fer segons quines coses i has de conviure amb la incertesa"

"La policia va sortir molt forta el 16 d'octubre, va repartir a tothom i sense miraments i es va generar un caos molt gran"

"Explicar la violència policial que vam viure pot fer que es destapi què va passar realment en les protestes per la sentència"

L'Arnau i en Quim, dos joves de Cambrils de 19 i 20 anys, van ser detinguts els dies 15 i 16 d'octubre de l'any passat durant les manifestacions contra la sentència del judici de l'1-O a Tarragona. Ara se'ls acusa de desordres públics -en el cas de l'Arnau, també de desacatament a l'autoritat- i es troben a l'espera de judici.En els darrers mesos, un moviment ciutadà ha creat un grup de suport als joves per visibilitzar -diuen- la causa i denunciar la "repressió policial" que es va viure arreu de Catalunya durant l'octubre del 2019. Com a impulsors de la plataforma de suport als dos detinguts que prefereixen mantenir l'anonimat, sostenen aque la intenció és "despertar més gent" perquè tothom expliqui què va passar als carrers durant les protestes, i denunciar totes les actuacions policials "violentes".- Vam fer el grup de suport per visibilitzar no només el Quim i l'Arnau, sinó tota la repressió que vam viure aquells dies. Com el seu n'hi ha molts, de casos, i podríem ser qualsevol de nosaltres. La gent ha de veure què va passar. Volem que serveixi per despertar altres persones que es van trobar en aquesta situació per tal que també denunciïn.- La detenció del Quim va ser el 15 d'octubre i la de l'Arnau el 16. Són casos diferents.- Per provocacions externes, la manifestació del 15 d'octubre va acabar en aldarulls amb persecucions per tota la ciutat. Estava davant la subdelegació del govern i els Mossos van començar a carregar amb bales de foam. Es va dispersar per la Rambla i allà va començar una persecució per l'Eixample i per la Part Alta. La gent es refugiava on podia i al Quim, amb un grup de gent, es va resguardar en un portal que els veïns van obrir pels manifestants. Finalment, els Mossos van entrar i els van perseguir per les escales. Els van detenir dins d'una propietat privada.- Se'l van emportar a comissaria i va passar la nit allà. Els Mossos el van informar que se l'acusava de desordre públic. El Quim va trucar el seu pare i va contactar amb Alerta Solidària, a qui els ho hem d'agrair tot. L'endemà el van deixar en llibertat.- Va tenir una vista preliminar en què el Quim va decidir no declarar. Ara, la situació està parada. Està pendent de judici i això es pot allargar fins a quatre anys.- L'espera és molt dura. No pots fer segons quines coses i has de conviure amb la incertesa. No és fàcil, és una càrrega que portes a la teva vida i que no saps quan acabarà. A més, no sap a què s'enfronta, perquè la Fiscalia encara no s'ha personat i, per tant, la incertesa encara és més gran.- L'altra detenció passa l'endemà i d'una manera diferent. Ja no era una persecució, sinó que era una manifestació. Ell venia d'un tall a l'A-7 i els Mossos ja els esperaven a la Imperial Tàrraco. La gent tenia por de la nit anterior i va col·locar contenidors. La policia va sortir molt forta aquell dia, va repartir a tothom i sense miraments i es va generar un caos molt gran.En aquest caos hi va haver un atropellament . L'Arnau ho va veure i va anar cap allà per alertar que hi havia una persona a terra. Quan va fer això, el van agafar i hi va haver violència policial directa en el moment de la detenció. Li van clavar una pallissa sense demanar-li ni la identificació.- En el cas del Quim la detenció va ser molt més "cívica", però en el cas de l'Arnau hi va haver una pallissa. Ell no es va quedar quiet i per això també se l'acusa de desacatament a l'autoritat. L'Arnau presentava lesions i l'única manera que tenien els Mossos de justificar-les era dient que ell també s'hi havia tornat.- Al principi amb molta angoixa, però després es van fent la idea. A més, arran de la creació del grup de suport hi està havent una onada de solidaritat molt gran i això s'agraeix i ajuda molt. El que passa és que la gent s'hi veu reflectida i llavors s'hi aboca.- El que els hi va passar a ells no és un cas aïllat. La violència policial va ser brutal arreu i molta gent va viure el mateix. Explicar la violència policial que vam viure pot fer que es destapi què va passar realment en les protestes per la sentència. I és per això que el grup de suport té sentit: per la denúncia.

