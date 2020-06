L'ANC tomba la candidatura de Roger Heredia al secretariat nacional

La junta electoral de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha impugnat la candidatura de Roger Heredia al Secretariat Nacional segons ha avançat l'ACN i ha confirmat. L'organisme sosté que Heredia ha fet intervencions en mitjans de comunicació durant la campanya i que, sense una relació laboral que ho justifiqui, això és motiu per tombar la seva candidatura. En declaracions a aquest diari, Heredia assegura que se sent "molt trist" i que amb decisions com aquesta l'ANC s'allunya de ser "el pal de paller" de l'independentisme i es converteix en "una organització petita, sectària i que persegueix qui pensa diferent".De fet, l'afectat considera que l'ha "depurat" i estudia emprendre accions legals pel que considera que és "una vulneració de drets". Segons explica, els arguments de la junta electoral per impugnar la seva candidatura no se sostenen, perquè ell sí que ha justificat una relació laboral amb els mitjans amb els quals col·labora. "La junta electoral vol que sigui un contracte laboral, però el reglament només diu que ha d'haver-hi una relació laboral", detalla. Així mateix, també diu que l'organisme no ha respost els seus correus demanant explicacions sobre la decisió d'apartar-lo de la cursa per formar part del secretariat.Heredia també denuncia una campanya contra ell d'un sector de l'entitat anomenat Salvem l'ANC i proper a la Crida i Junts per Catalunya de les Terres de l'Ebre. Des d'aquesta plataforma, que fa unes setmanes va assenyalar Heredia per ser proper a ERC, s'ha impulsat una campanya entre els socis per denunciar la seva candidatura, en considarar que no respecta el reglament intern de l'organització. Segons Heredia, la junta electoral ha fet més cas a aquest sector que no pas a ell com a afectat. "Ha actuat de part", denuncia.No és la primera vegada que l'ANC tomba una candidatura. L'any 2018, la junta electoral va impugnar la candidatura d'Antonio Baños al secretariat, argumentant també que no es podia fer publicitat ni campanya més enllà dels actes presencials amb tots els candidats. Baños es presentarà de nou a les eleccions d'enguany, que se celebren entre els dies 10 i 13 de juny per via telemàtica i configuraran un nou secretariat nacional de l'entitat. Entre els canididats hi ha la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i qui va ser cap de comunicació de l'entitat amb Jordi Sànchez, Adrià Alsina.L'entitat afronta les eleccions en ple replantejament del procés independentista, que ha quedat en un segon pla arran de la crisi sanitària. El president de la Generalitat, Quim Torra, encara no ha convocat eleccions malgrat admetre fa uns mesos que la confiança entre els socis de Govern s'havia trencat. L'ANC ha dit públicament que donarà suport a aquells candidats que apostin per la via unilateral, cosa que aparentment allunya el suport de l'entitat a ERC, partidària de la via pactada amb Madrid.

