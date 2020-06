«L'assassinat de Floyd ha destapat el que patim les persones negres, magrebines o asiàtiques»

"Si no fem pública la nostra lluita, el racisme s'acabarà normalitzant o, encara pitjor, l'acabarem acceptant"

"No conec ningú que sigui feminista però que, alhora, sigui racista, perquè si ho fos, s'estaria contradient amb els seus propis arguments"

L'assassinat de George Floyd a mans de la policia a Minneapolis ha generat una revolta als Estats Units i una resposta massiva a les xarxes socials. En paral·lel, moltes ciutats de la resta del món han viscut manifestacions de rebuig a l'actuació racista de la policia a la potència mundial, però no només per la mort de Floyd.A Manresa, l'Osato Iyoyota feia temps que pensava en impulsar la plataforma contra el racisme a la ciutat, i la consciència col·lectiva que s'ha despertat amb l'assassinat del ciutadà afroamericà l'ha empès a tirar endavant una primera acció: una concentració dissabte a les set de la tarda a la plaça Sant Domènec de la capital del Bages Ho ha fet de la mà de Mamadou Seydi, un activista antiracista de la ciutat, i de diversos col·lectius de la comarca que els han donat suport. No es quedaran aquí. Denuncien el racisme de baixa intensitat i l'estructural amb dos exemples: les morts constants de persones refugiades al mar Mediterrani, o bé la situació dels temporers de Lleida, "als quals no donen ni allotjament per dormir".- Osato Iyoyota: Feia temps que donava voltes a la idea de crear-la, però no m'atrevia a tirar-la endavant.- OI: Pensava que potser no tindria èxit ni comptaria amb gaires suports. Va ser arran de l'assassinat de George Floyd que vaig creure que era el moment d'activar-la. El primer que vaig fer va ser posar-me en contacte amb col·lectius de la ciutat que simpatitzessin amb el discurs antiracista perquè m'ajudessin. Un d'ells va ser la PAHC, que de seguida em va presentar el Mamadou Seydi, un activista antiracista de la ciutat que jo seguia per les xarxes socials i que feia unes reflexions molt sòlides i amb molta base argumental.- OI: Vèiem que hi havia molts municipis que impulsaven accions antiracistes i vam pensar que nosaltres també ho havíem de fer, bàsicament perquè si no fem pública la nostra lluita, el racisme s'acabarà normalitzant o, encara pitjor, l'acabarem acceptant.- Mamadou Seydi: És un tema de visibilització.- MS: Actualment, les úniques coses que prosperen són les que venen a les xarxes socials. Ara mateix, la reacció a l'assassinat de George Floyd està sent massiva: tothom publica coses sobre això. Però el cert és que no deixa de ser una gota més que ha caigut en un got que vessa des de fa moltíssims anys. El malaurat incident als Estats Units el que ha fet ha estat ajudar a destapar totes les altres realitats que patim les persones negres, magrebines, asiàtiques... I és que la mort és l'acte final del que suposa viure en un sistema construït a base d'estereotips racistes. Davant d'aquest rebombori social que ha causat l'assassinat a Floyd, el que volem és aprofitar per fer ressò de la nostra lluita.- MS: No. L'acte de dissabte englobarà moltes més reivindicacions, com la de les morts constants de persones refugiades al mar Mediterrani o la situació dels temporers de Lleida, que no els donen ni allotjament per dormir. Així mateix també condemnarem aquell racisme estructural que, ja sigui per la ignorància o pels valors culturals que hi ha, segueix existint a la nostra societat. De fet, són aquests racismes que sembla que no es vegin els que donen pas a escenaris lamentables com el que s'ha viscut als Estats Units.- MS: Exacte. El racisme està tan arrelat que gairebé és innat. Totes aquestes actituds racistes les baso en la ignorància o en el poc coneixement social: la gent no es fixa en com actua una persona, sinó que només es queda amb com és físicament. En aquest sentit, que existeixi una plataforma com aquesta que hem creat pot ajudar la gent a adonar-se que darrere d'algú negre o magrebí també hi ha una persona amb una història i unes vivències. Aquest és el punt de partida des del qual volem treballar: volem que les noves generacions vegin el racisme com una cosa que va passar i que ara ja no hi és; com una xacra que es va combatre i que ja no existeix.OI: Si des de petit no t'ensenyen què és la cultura i per què serveix, et tornes ignorant i racista. Ningú no pot parlar de coses que no sap. Comentaris com "aquesta gent ens ha vingut a robar la feina" demostren que qui els diu no té ni idea de per on han hagut de passar i com han hagut de patir aquestes persones per arribar fins aquí.- MS: En principi sí, però no hem d'oblidar que sense recolzament social la plataforma no sobreviurà. Liderar moviments d'aquests si no es té un recolzament fort de la societat i de la gent que t'envolta, és pràcticament impossible.OI: L'objectiu final de tot plegat és teixir xarxa amb les diverses plataformes antiracistes que s'han creat arran del cas de George Floyd arreu de Catalunya. La nostra idea és anar tots a l'una: ser una única plataforma que, tot i que tingui seccions locals, funcioni conjuntament en les diverses denúncies que cada col·lectiu faci en les seves ciutats o comarques- MS: En l'àmbit social no passa com en la ciència, que hi ha diverses branques que tracten coses diferents. Aquí tot s'uneix, d'alguna manera. En aquest sentit, el moviment antifeixista, el moviment feminista i el moviment antiracista són totalment complementaris, perquè tenen ideologies molt semblants. No conec ningú que sigui feminista però que, alhora, sigui racista, perquè si ho fos, s'estaria contradient amb els seus propis arguments.Són plataformes que creen una xarxa i que si s'estableixen en un punt geogràfic com Manresa, faciliten molt la generació d'aquest canvi en la consciència ciutadana; un canvi que hi va sent però que no podem permetre que s'aturi, perquè si ho fa, els nostres drets se'n ressentiran.Transcripció i edició a càrrec d'Aina Font Torra

