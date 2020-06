El 1.533, número de desempat per a les escoles bressol de Barcelona

El número de desempat per a l'accés a les escoles bressol municipals de Barcelona és el 1.533. El 10 de juny es publicarà la llista de sol·licituds de preinscripció al web del centre amb la puntuació definitiva, i el dia 18 s'hi publicarà la llista d'infants admesos i en espera.Els criteris de puntuació per ordenar les sol·licituds són els següents:- Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre o de pares o tutors legals que hi treballen (40 punts).- Proximitat del domicili de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador/a de fet.-Domicili dins l’àrea d’influència del centre (30 punts)-Domicili dins del municipi de Barcelona però fora de de l’àrea d’influència del centre (10 punts)-Domicili fora del municipi de Barcelona (0 punts)-Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració en comptes del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre (20 punts).- Renda anual de la unitat familiar.- Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania (10 punts)- Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare o germans amb una discapacitat igual o superior al 33% (10 punts).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor