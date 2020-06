Aforament limitat i distància de seguretat: així serà el Sant Joan del coronavirus

Protecció Civil de la Generalitat ha recordat aquest divendres que la revetlla de Sant Joan no podrà ser com la d'anys anteriors, ja que les celebracions no podran ser tant massives. Així, si es manté la normativa actual i tot Catalunya està en fase 3, les festes particulars podran ser d'un màxim de 20 persones, les festes organitzades en llocs tancats podran ser de 80, i les que s'organitzin en llocs oberts podran encabir un màxim de 800 persones assegudes i mantenint la distància de seguretat de dos metres.Per això, en les festes populars a les platges o en altres llocs amplis, les policies locals hauran de vigilar que els grups siguin d'un màxim de 20 persones i puguin mantenir la distància de seguretat amb els altres grups.En una compareixença del conseller d'Interior, Miquel Buch, la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, i el director adjunt de Protecció Civil, Sergio Delgado, tots tres han insistit que a la precaució habitual d'aquesta festa amb els petards, coets, fogueres, cremades i incendis forestals s'hi sumarà les noves precaucions sorgides arran de la pandèmia de covid-19, sobretot les mascaretes, la neteja de mans i la distància social de seguretat. Buch ha dit que aquesta festa es podrà celebrar més que l'últim Sant Jordi, però no com els altres Sant Joan.Protecció Civil fa setmanes que treballa en els protocols per aquesta revetlla juntament amb el Departament de Cultura, ajuntaments, empreses pirotècniques, Creu Roja i els grups operatius de seguretat i emergències com policia, bombers i SEM. De fet, cada ajuntament adaptarà el marc normatiu general a les seves circumstàncies particulars.No estan permeses les celebracions massives habituals. Els organitzadors de festes en llocs tancats hauran de limitar l'assistència a 80 persones. En llocs oberts, l'aforament màxim de les festes organitzades serà de 800 persones assegudes, que hauran de mantenir les distàncies de seguretat o anar amb mascareta.Les festes particulars, entre amics i familiars, estaran limitades a grups de 20 persones, però aquests podran acudir a llocs habituals de les revetlles, com les platges o les places. Serà allà on les policies locals hauran de limitar l'accés per evitar que els diversos grups estiguin massa a prop entre ells, com passa de dia a l'hora de permetre passejar, fer esport, prendre el sol o banyar-se.Delgado ha admès que les grans concentracions a les platges és un dels aspectes que més els preocupen per ser possibles fonts de contagis. Per això, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.Dues de les recomanacions específiques per aquesta revetlla, a banda de l'habitual de no fer foc ni tirar coets a menys de 500 metres de zones amb vegetació, és que no es portin ampolles de gel hidroalcohòlic a les butxaques quan es tirin petards, ja que el gel és inflamable i pot suposar un risc. Per això, Protecció Civil recomana als que hagin de tirar petards rentar-se les mans abans amb aigua i sabó i no compartir els objectes amb ningú més. Les mascaretes no són inflamables, però també es poden cremar o fer-s'hi un forat si els cau alguna espurna. Per això també es recomana mantenir una gran distància entre les metxes i les mascaretes.Buch ha demanat finalment als ciutadans que el millor homenatge que poden fer al personal sanitari i d'emergències que han treballat tant durant la pandèmia és que la revetlla sigui segura. També ha volgut recordar el desè aniversari de la mort de diversos joves en un atropellament massiu a l'estació de Rodalies de Castelldefels Platja durant la revetlla del 2010.​​​​​​​​​​​​​​

