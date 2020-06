La mestra de Sant Esteve de Guialbes dona negatiu de coronavirus i l'escola reobrirà

La mestra de l'escola de Sant Esteve de Guialbes (Pla de l'Estany) que presentava algun dels símptomes de la Covid-19 ha donat finalment un resultat negatiu a la prova de la PCR, segons ha informat el Departament d'Educació. D'aquesta manera, el centre educatiu podrà obrir portes dilluns que ve i els alumnes podran tornar a l'escola.La mestra va començar a tenir febre la nit del dilluns 1 de juny i, per aquest motiu, l'escola va demanar als pares que no portessin els seus fills al centre. Tot i això, l'escola va continuar oberta per tasques administratives.El mateix dia que va a començar a presentar símptomes la dona havia estat en contacte amb vuit alumnes de 6è de primària. Així i tot, la directora del centre, Anna Gay, va explicar que estaven "molt tranquils" perquè es va seguir "de forma estricta" el protocol i en tot moment els vuit alumnes i els quatre mestres que hi havia portaven mascareta, guardaven les distàncies de seguretat i es van rentar les mans amb gel.

