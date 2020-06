La no normalitat a l'escola

El tutor de tercer de primària de l'escola Rocaprevera explica les mesures de seguretat. Foto: Adrià Costa

"Com ho veieu això? Una mica estrany oi?", pregunta en Sergi Pla, tutor de tercer de primària de l'escola Rocaprevera de Torelló. D'aquesta manera trenca el gel amb els seus alumnes després de dies i dies sense veure's cara a cara. Després de desinfectar-se a l'entrada amb líquid hidroalcohòlic, estan arrenglerats en fila índia i dins un aros per guardar les distàncies de seguretat.Aquest és el primer dia d'escola per als alumnes de tercer, després de setmanes de teletreball.Només en són cinc de la vintena que són habitualment. Entren a la classe i les taules estan molt separades. Seuen sols i el tutor els explica les mesures de seguretat i què poden fer i què no. Guardades les distàncies, poden treure's la mascareta i reveure's completament la cara."Tenia ganes de tornar, però no és com sempre. No podem tocar-nos, no podem compartir coses...", explica en Marc. També ho manifesta així, la Margot, que no li agrada haver de seure en taules separades: "No puc estar a prop dels companys".Tot i això, els ha agradat la tornada. "Trobava a faltar bastant els meus companys", explica en Marc, mentre que la Margot remarca que li està agradant "molt" perquè veu els seus companys, "no treballem tant i fem més jocs". Mentre eren a casa, s'organitzaven de tal manera que el matí feien deures i la tarda "lliure".El director de l'escola Jordi Casals explica que l'assistència per cicles és molt desigual, tot i que també ve condicionat per la premissa que els pares han de treballar presencialment per poder portar els nens al centre.A quart d'ESO n'hi ha "més de la meitat". "És un curs especial perquè és un final d'etapa". "Suposo que hi ha una necessitat d'acomiadar-se del centre i dels companys", puntualitza. A Primària, "tenim uns 50 infants apuntats dels 140". "El grup que en té més és el de 6è perquè també és un final d'etapa", afegeix."Vull la iaia!", crida un nen plorant abans d'entrar a la classe d'infantil. Tal com explica Casals, tot i ser pocs nens, per als més petits "és com el primer dia de classe i s'ha de fer sense els pares". En aquest sentit, apunta que fins ara "els acompanyaven fins a l'aula, però ara no pot ser"."Sí que és cert que veient com és la tornada, més distant, més freda i amb mesures de seguretat, hi ha gent que es desdiu", explica casals, mentre remarca que "la normalitat a l'escola no pot ser, no és com sempre".Aquesta setmana, amb l'entrada a la fase 2 de desescalada, la majoria de centres d'Osona han reeobert les portes, però amb pocs alumnes.Quant a la reorganització logística del centre, a l'escola Rocaprevera, "cada grup ve un dia per setmana, excepte infantil que venen cada dia", explica el director. D'aquesta manera, "evitem que hi hagi aglomeracions als espais". De fet, cada grup té una aula i no coincideixen mai en un mateix edifici: "A més de l'esponjament a dins l'aula, també n'hi ha l'edifici".D'altra banda, s'han afavorit els espais exteriors: "Hem recuperat el pati amb moltes dinàmiques". L'escola Rocaprevera té la sort que és molt gran i també té unes entrades molt diferenciades. Els d'infantil entren per una porta, els de primària per una altra, i els d'ESO per una altra.Abans del retorn a l'escola, el centre ha fet servir el teletreball. Aquells infants que no podien accedir-hi, van rebre material en paper i se'ls feia el seguiment a través de trucades de telèfon. Després, cal destacar que l'Ajuntament va dotar amb connexió a Internet a aquelles famílies que no en tenien, i l'escola va facilitar-los els ordinadors. "La cobertura hi ha estat".Segons Casals, "el teletreball ha permès personalitzar l'educació". "La distància ha obligat a tenir una relació més personal i que cada tutor hagi adaptat molt a l'alumne", explica, mentre remarca que "és quelcom positiu". No obstant, el director reconeix que això també ha suposat fer més hores i a més, "hi ha hagut un desgast entre el professorat perquè ha hagut de refer tota la programació".D'altra banda, "no tothom està avesat a treballar amb ordinador". En aquest sentit, apunta que s'ha hagut de reforçar a Primària, ja que "a ESO hi estàvem més acostumats". "A Infantil hem buscat més un acompanyament a les famílies perquè els infants són més petits", conclou.Casals remarca que ara es fa un "acompanyament més emocional, amb el grup i el vincle amb l'escola". Ara s'hi ha posat més èmfasi, encara que ja s'hi treballava anteriorment amb les classes ordinàries. De moment, la tornada a l'escola és molt positiva, sobretot "perquè els infants respecten les mesures de seguretat amb una naturalitat".Sobre si valia la pena o no tornar-s'hi a posar quan només queden dues setmanes per acabar el curs, Casals apunta que des del moment que es va plantejar des d'Ensenyament, "ens hi vam posar per fer-ho possible". "No podem generar falses expectatives als infants perquè no és com sempre, però tampoc volem que tinguin la sensació que estan aparcats", explica el director.En aquest sentit, afegeix que es dona resposta als vincles emocionals i alhora es busca donar suport a aquells alumnes que ho necessiten. "Hem pensat què era el millor per als alumnes i famílies, més enllà de pensar si era precipitat o no", conclou.​​​​​​​​​​​​​​

