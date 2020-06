Un sindicat denuncia Colau pel nomenament del nou cap de la Guàrdia Urbana

El sindicat CSIF de la Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat davant la fiscalia l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i el cap del cos, Pedro Velázquez, per prevaricació.CSIF considera que el seu nomenament, el mes de desembre passat, es va fer sense tenir en compte els principis d'objectivitat, mèrit, capacitat i igualtat d'oportunitats com estableix la llei.El cap del cos ha de ser nomenat entre l'escala executiva, però Velázquez va ser ascendit d'intendent a intendent major el mateix dia que plegava l'anterior cap, Evelio Vázquez, i que era elegit màxim comandament de la Urbana, tot i que hi ha vuit intendents majors més.Amb tot, el sindicat assegura a la denúncia que el nomenament es va fer "de forma unilateral i arbitrària, i sense cap fonament legal", i creu que Velázquez va cometre el mateix delicte en acceptar el càrrec.

