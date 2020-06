Els atesos pel Banc dels Aliments de Barcelona ja supera el màxim històric de la crisi del 2008

El nombre de persones ateses pel Banc dels Aliments de Barcelona ja supera el màxim històric assolit durant la crisi del 2008, segons ha informat l'entitat a través d'un comunicat. Si l'any 2014 va tancar amb una mitjana de 152.000 persones ateses mensualment i a principis d'aquest mes de març la mitjana era de 114.000, en aquests moments l'entitat ja atén mensualment 159.089 persones per cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació.El Banc d'Aliments de Barcelona ha incrementat al seva activitat durant l'estat d'alarma, amb una mitjana de 70.000 quilos d'aliments distribuïts. Des del passat 14 de març, s'han repartit gairebé 4,3 quilos d'aliments, un 26% més que fa un any.També ha augmentat el nombre d'entitats socials, que han passat de 302 a 379 en només dos mesos, a causa de la posada en marxa de noves iniciatives per donar resposta a l'emergència social provocada per la crisi del coronavirus.L'entitat també ha repartit més de 175.000 àpats de menjar preparat des del 4 d'abril.El Banc dels Aliments de Barcelona espera que l'aprovació de l'Ingrés Mínim Vital per part del govern espanyol serveixi per contribuir a la reducció del nombre de persones en situació de pobresa.​​​​​​​​​​​​​​

