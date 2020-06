Les universitats catalanes inicien un «període d'excepcionalitat» fins a la fi del curs vinent

El Govern i les universitats han acordat considerar com a període d'excepcionalitat el curs 2020-2021, independentment de la situació d'estat d'alarma. Aquest període ha començat aquest mes de juny i s'allargarà fins a la finalització del curs vinent. A més, s'ha creat un grup de treball integrat per tots els vicerectors de Programació i Ordenació Acadèmica juntament amb representants de la Secretaria d'Universitats i Recerca i de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per treballar en el disseny del curs vinent preveient "múltiples escenaris". L'objectiu és preparar alternatives "per no caure en la improvisació". Aquests futurs escenaris no descarten confinaments si hi ha un rebrot.Aquest acord, sorgit en la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica (CPOA), s'ha ratificat en l'ultima Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), celebrada aquest dijous. La decisió s'ha pres tenint en compte que la situació d'incertesa pot allargar-se un temps "indeterminat" i "això impedeix un retorn a una situació d'estabilitat en l'activitat acadèmica".Així, les universitats mantindran per al curs vinent la modalitat d'impartició docent determinada per a graus, màsters i doctorats. Cada universitat però, seguint la seva autonomia i en funció de les seves circumstàncies, podrà organitzar entorns virtuals en els programes que considerin oportuns per assegurar que els estudiants obtenen els resultats d'aprenentatge desitjats.Les universitats podran introduir canvis en els elements dels programes formatius que s'hagin de veure alterats com per exemple activitats presencials de grups grans o pràctiques externes. En aquest sentit, podran organitzar entorns virtuals. En cap cas però, no es podrà introduir un canvi de modalitat del programa sense haver estat aprovat prèviament.A més, es demanarà a l'AQU la modificació, si s'escau, dels protocols oportuns a aplicar en les acreditacions de titulacions tenint en compte les característiques del període d'excepcionalitat.​​​​​​​​​​​​​​

