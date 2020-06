FOTOS Enfarinada al Pirineu a principis de juny

Enfarinada al Pirineu i boires a l'albada Foto: Carme Molist

Enfarinada al Pirineu i boires a l'albada Foto: Carme Molist

Enfarinada al Pirineu i boires a l'albada Foto: Carme Molist





Neu al Pirineu quan tot just estem a les portes de l'estiu. Les baixada de temperatures generalitzada i precipitacions d'aquests dies al país han deixat una petita enfarinada en alguns punts elevats. Encara té probabilitats de durar pocs temps perquè en els propers dies s'espera una lleu pujada de les temperatures i que el sol ja torni a estar present a la resta del territori.Però mentre això encara no passi, aquest és el paisatge que s'ha pogut veure aquesta matinada a les muntanyes. La neu acompanyada per la boira i els colors aquesta albada:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor