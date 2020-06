Iceta defensa el fitxatge de Montilla per Enagás: «No són portes giratòries»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, nega que el fitxatge de l'expresident José Montilla per Enagás siguin "portes giratòries" perquè fa 14 anys que va deixar de ser ministre d'Indústria i ja en porta deu fora del màxim càrrec del país. En una entrevista al programa Els Matins de TV3 , Iceta ha defensat que Montilla no ha de renunciar a la seva oficina d'expresident perquè ho serà sempre i creu que no s'ha de modificar la legislació que regula els expresidents com plantegen els comuns.Pel que fa a les peticions de diversos grups parlamentaris que demanen la compareixença de Montilla a la comissió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament, Iceta ha dit l'expresident que donarà les explicacions en seu parlamentaria.El dirigent socialista ha recordat que la legislació estableix que els expresidents per exercir les seves tasques necessiten determinat suport "independentment d'altres coses". I ha replicat que quan es parla de "portes giratòries" és perquè s'entra i es surt en la mateixa volta. En el cas de Montilla, segons Iceta, "giren a poc a poc les portes giratòries" perquè, segons ha recordat, fa 14 anys que ja no és ministre d'Indústria.Segons el líder del PSC, la regulació sobre les oficines dels expresidents "ha funcionat raonablement bé" i el fet que Montilla s'incorpori al consell d'administració d'Enagàs "no ha de modificar aquest tema"."Montilla serà cridat a donar explicacions al Parlament i ho farà. Una altra cosa és si convé revisar la regulació de les oficines dels expresidents. Crec que no, però estarem oberts a atendre els plantejaments que facin altres grups", ha conclòs, en referència a la petició que fa Catalunya en Comú Podem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor