La Ciutadella i la Sagrada Família, nous espais de biodiversitat a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona aposta per ampliar fins a 383 les hectàrees d'espais de biodiversitat a la ciutat, segons ha anunciat el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, en roda de premsa aquest divendres. El Parc de la Ciutadella, les places de Sagrada Família i Gaudí i el Parc de Diagonal Mar incorporaran espais d’aquesta categoria. Actualment hi ha 256 hectàrees d'aquestes característiques a la ciutat.L'ampliació s'emmarca en el procés de naturalització d'espais a Barcelona, del qual Badia n'ha defensat avui beneficis per al medi ambient i la ciutadania. Entre altres, una millor qualitat de l’aire, benestar físic i emocional, disposar d'espais de trobada i tenir zones naturals que regulin la temperatura.L'Ajuntament assegura que durant l'epidèmia de Covid-19 s'ha pogut fer un "gran aprenentatge" pel que fa al verd i la biodiversitat de la ciutat, ja que ha sorgit una vegetació espontània mai vista als parcs i jardins de la ciutat.Per tirar endavant els processos de naturalització d'espais verds urbans, l'Ajuntament canviarà la classificació en categories dels espais verds de la ciutat. Abans es basava en la tipologia de manteniment del verd en cada espai i a partir d’ara es basarà en criteris de protecció, foment del verd i conservació.Ara la classificació diferenciarà els espais verds patrimonials, els espais de biodiversitat i els espais verds urbans.Els principals espais de biodiversitat seran les zones d'interès natural, espais de gespa, els escocells,els parcs i els refugis de biodiversitat.​​​​​​​​​​​​​​

