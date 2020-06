Barcelona preveu obrir les escoles bressol del 15 de juny al 15 de juliol

L'Ajuntament de Barcelona no preveu obrir les escoles bressol municipals fins al 15 de juny i per un període d'un mes, fins al 15 de juliol. Així ho indica una carta del gerent de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), Jordi Sánchez Masip, enviada aquest dijous a les famílies dels alumnes per part dels diferents centres i a la qual ha tingut accés l'ACN.En tot cas, els plans de l'Ajuntament de Barcelona estan pendents d'aprovació del Procicat, que ha d'autoritzar la reobertura en les condicions plantejades pel consistori.A banda del calendari, la carta informa que hi haurà un màxim de 5 infants per grup amb un horari de 9 a 15 hores i una hora (de 8 a 9) de servei d'acollida.Segons ha explicat a l'ACN la direcció de l'Escola Bressol Municipal Aurora, ara els centres estan recollint les demandes de les famílies per organitzar la reobertura. Així, si la idea és que obrin portes el dia 15, els equips de professionals s'haurien d'incorporar previsiblement uns dies abans.En qualsevol cas, tot està subjecte al fet que Barcelona passi a la fase 2 el pròxim dilluns i que el Procicat autoritzi la proposta de reobertura.La missiva explica que ateses les condicions que afecten el nombre d'educadores que poden fer el servei no es podrà oferir plaça a tots els infants matriculats. Per això, s'argumenta que caldrà establir uns criteris.Concretament, la missiva explica que la Generalitat ha establert com a criteri d'ocupació de plaça la prioritat d'atenció als infants amb pares que hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo o d'acollir-se a altres mesures de conciliació.Per això, pregunta a les famílies per quina és la seva situació i si tenen interès en ocupar una plaça durant aquest mes. "Per poder fixar el número de grups que podríem posar en funcionament, i per tant les places disponibles, necessitem saber el número de famílies que compleixen aquesta condició, adjuntant el document que ho acrediti", s'indica.Les famílies han de respondre a la missiva abans del dilluns 8 de juny a les 14 hores. En cas que quedin places sobrants, l’Ajuntament de Barcelona tindrà en compte criteris de vulnerabilitat social i si es tracta de famílies monoparentals.Així, en la carta es demana que es notifiqui si tenen interès en ocupar una de les places i en cas que sigui així els pares han de notificar-ho i enviar una declaració responsable que també se'ls ha fet arribar.En la declaració responsable els pares o tutors legals han de fer referència a la seva situació laboral i comprometre's també a no portar a l'escola el fill si presenta símptomes de covid-19, entre altres requisits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor