​Admesa a tràmit la primera acció judicial col·lectiva contra les targetes «revolving»

Primera admissió a tràmit d'una acció judicial col·lectiva contra les targetes revolving. El jutjat mercantil número 4 de València ha admès una acció de cessació contra les targetes Visa Classic, Go i Gold de Caixabank.L'objectiu de la iniciativa, impulsada per ASUFIN i el Col·lectiu Ronda, és eliminar les clàusules abusives que hi ha en els contractes, tant per l'interès desproporcionat, que supera el 20%, com per la "falta de transparència en el procés de comercialització".ASUFIN considera que les targetes són una "autèntica trampa de deute per al consumidor" perquè l'amortització combina "el pagament de quotes mensuals molt reduïdes, un termini molt indefinit i la recapitalització d'interessos".Segons ha explicat el Col·lectiu Ronda en un comunicat, a banda d'aquesta demanda també se n'han presentant altres contra les principals comercialitzadores d'aquest tipus de targetes: Carrefour, Bankinter, Consumer i Wizink. En aquests casos, les demandes estan pendents d'admissió.L'associació ASUFIN destaca que en la col·locació de targetes 'revolving', "no s'explica detalladament" com funcionen ni s'inclou un quadre d'amortització amb escenaris de pagaments a futur o simulacions que permetin entendre al consumidor què li costarà, al final, tot el préstec.Segons els càlculs el Banc d'Espanya, les 'revolving' mouen cada any 14.000 milions d'euros. "Molts afectats per la situació econòmica actual es poden veure temptats per aquestes targetes, fàcils d'obtenir però que generen un espiral de deute perillosa i de la qual és molt difícil sortir", ha dit la presidenta d'ASUFIN, Patricia Suárez.De fet, en una sentència recent, el Tribunal Suprem ja va dictaminar en contra de l'interès usurer aplicat per Wizink en una de les seves targetes, i que arribava al 27,2%.Segons l'advocat del Col·lectiu Ronda, Oscar Serrano, les 'revolving' s'envolten sovint de "manca de transparència" i poca informació. "Molta gent creu, per desgràcia, que amb el pagament de les seves quotes està reduint el deute i pagant el préstec contractat quan, en realitat, i tot i mantenir-se sempre al corrent de pagament, el seu deute no deixa d'augmentar mes rere mes", ha recordat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor