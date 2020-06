«Som manada», el revés a la campanya andalusa que homenatja policies i sanitaris

Jutgeu vosaltres mateixos la imatge ... https://t.co/D6o3XbZ2Co — Juristes per la República (@juristestgn) June 4, 2020

A @saludand se li ha girat la campanya. pic.twitter.com/STNPgZRYFc — Albert Mercadé (@albertmercade) June 5, 2020

La polèmica pel dibuix difós per la conselleria de Sanitat de Salut i Famílies d'Andalusia està portant cua. La imatge en què apareix un policia espanyol passant el braç per sobre les espatlles d'una sanitària, en principi, pretén ser un homenatge a aquests treballadors, però a ulls de molts usuaris, la imatge té un fort component masclista pel gest intimidatori de l'home i l'actitud cohibida i submisa de la dona que ni tan sols torna l'abraçada.Fins i tot, la campanya ha donat peu a una rèplica en forma de denúncia a les xarxes que ja s'ha fet viral. S'hi veu, en el revés del dibuix, com el policia espanyol toca el pit de la sanitària canviant el lema "Som un equip" pel de "Som Manada". En una clara al·lusió als violadors de la Manada, entre els quals s'hi trobava un ex guàrdia civil i un ex militar.De fet la imatge arriba just després que ahir es va conèixer una nova condemna per als membres de Manada . El jutjat penal 1 de Còrdoba va sentenciar quatre dels cinc integrants del grup per haver abusat sexualment d'una noia a Pozoblanco, a Còrdoba, abans de la violació en grup d'una altra noia als Sanfermines de Pamplona l'any 2016.

