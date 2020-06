Un projecte impulsa la protecció de l'àguila cuabarrada, en perill crític a Catalunya

Fitxa de l'àguila cuabarrada. Foto: Fundació Endesa

La Fundació Endesa ha iniciat un projecte per desenvolupar i col·locar emissors geolocalitzadors en àguiles cuabarrades, una espècie considerada en perill crític a Catalunya i que presenta una especial complexitat a l'hora de fer-ne un seguiment. Aquests dispositius, que utilitzaran tecnologia avançada, permetran conèixer els moviments d'aquesta espècie i ajudar, així, a la seva conversació i protecció, especialment en zones properes a infraestructures elèctriques.Actualment, ja s'han començat a preparar els prototips amb la col·laboració de Birding Natura i, en una segona fase, es col·locaran a deu exemplars del Prepirineu de Lleida, l'Empordà i Osca, ja que es tenen poques dades sobre el seu comportament en els tres indrets.Amb el desenvolupament d'aquests emissors geolocalitzadors, la Fundació Endesa i Birding Natura pretenen trobar solucions per a conservar i protegir aquesta espècie i evitar-ne, així, la seva extinció. I és que la pèrdua de la biodiversitat és un dels fenomens ambientals que més preocupa a nivell mundial i, per aquest motiu, Nacions Unides hi dedica enguany el Dia Mundial del Medi Ambient, que es commemora aquest divendres.De fet, aquesta pèrdua de la biodiversitat preocupa especialment a l'àrea mediterrània i es tradueix en l'extinció d'espècies. L'àguila cuabarrada n'és un exemple, ja que fins als anys 70 del segle passat comptava amb una nodrida població que es distribuïa de nord a sud i al llarg de les serralades litorals i el Prepirineu. Segons els experts, la pèrdua de qualitat dels territoris –per impactes sobre el medi, reducció de preses, excés de pertorbacions o desplaçaments a zones menys favorables forçats per altres espècies competidores– està darrera de l'increment de la mortalitat i la disminució de l'èxit reproductor de l'espècie, considerada en perill crític segons el Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC).El projecte se suma a la modificació i adequació de línies elèctriques que Endesa porta a terme de forma progressiva a arreu del territori per a protegir l'avifauna –i per tant, també a les àguiles cuabarrades– del contacte amb infraestructures elèctriques. Des de la companyia asseguren que són conscients que una de les causes de mortalitat d'aquesta espècie –juntament amb la persecució directa en algunes àrees privades de caça– radica en accidents que es puguin produir en suports o línies elèctriques.Endesa, mitjançant la seva Fundació, ha decidit fer un pas més i estudiar els hàbits d¡aquesta espècie i els seus comportaments mitjançant el desenvolupament de mètodes de seguiment eficaços que permetin conèixer l'evolució, estimar valors de supervivència i identificar les causes de la mortalitat. Enguany, a més, la companyia ha publicat la primera política mediambiental centrada en la biodiversitat i ha constituït el Comitè de Biodiversitat d'Endesa on participen els diferents negocis que integren l'empresa.

