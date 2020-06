Trilla diu que «la majoria» de ciutadans són susceptibles al virus

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha afirmat que l'estudi de seroprevalença demostra que s'està "molt lluny" de la immunitat de grup i ha alertat que "tots o la majoria" de ciutadans són susceptibles al virus. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha demanat extremar les precaucions davant d'aquesta situació.D'altra banda, el també membre del comitè assessor del govern espanyol ha assegurat que no li consten informes previs sobre el 8-M però ha alertat que en cas que hi hagués algun document només el pot interpretar epidemiòlegs. Ha explicat que llavors no s'havia format el comitè però ha assegurat que "mai s'ha comentat sobre informes previs" i ha donat "tota la credibilitat" a Fernando Simón."Sóc desconeixedor de l'existència o l'inexistència d'informes", ha declarat Trilla. Ha afegit que Simón ha pogut fer "Informes de molt tipus" i que algun d'aquests "pot tenir frases" que es poden interpretar. Ha insistit però que aquesta interpretació no la poden fer policies o jutges sinó epidemiòlegs. En aquest sentit, ha fet una crida a "ser molt prudents".D'altra banda, ha apuntat que si s'arriba a la immunitat de grup serà "gràcies a l'ús de vacunes" perquè de forma natural seria "molt lent o a risc de moltes infeccions".​​​​​​​​​​​​​​

