Prohibit el sexe al Regne Unit entre persones que no conviuen

This feels relevant again due to the apparent #sexban in the uk pic.twitter.com/gxVPvwXwaf — Legoshi (@legoshi650) June 2, 2020

Not allowed to have sex with your partner who doesn’t live with you but you are allowed to go to Primark & Ikea #sexban pic.twitter.com/FqRcsoVGUY — 💕Beau 💕 (@Beaujangl) June 2, 2020

El govern de Boris Johnson, al Regne Unit, ha anunciat un enduriment de les mesures de distanciament social per combatre el coronavirus. Entre les noves restriccions hi ha una que ha provocat especialment polèmica entre els ciutadans: la prohibició de mantenir relacions sexuals entre persones que no conviuen juntes.La mesura s’ha batejat com a sexban, o “prohibició sexual”. El hashtag s’ha fet viral ràpidament recollint les reaccions dels ciutadans, la majoria en clau d’humor.No obstant això, nombrosos usuaris han criticat la mesura perquè asseguren que no hi ha possibilitat de garantir el seu compliment, i s'han burlat també de la iniciativa pel fet que en cap moment s'especifica que la prohibició s'apliqui a l'aire lliure, ja que només contempla la restricció en establiments tancats.El ministre d'Habitatge britànic, Simon Clarke, ha ironitzat sobre aquesta última qüestió."És just dir que el risc de transmissió del coronavirus és molt de menor a l'aire lliure", ha dit entre riures Clarke que ha explicat que el que persegueix la mesura és que "ningú passi la nit fora de casa".​​​​​​​​​​​​​​

