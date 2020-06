Investiguen un brot de coronavirus entre metges arran d'un dinar de comiat a Madrid

El Servei de Salut Laboral de l'Hospital Gregorio Marañón està duent a terme una "investigació epidemiològica" per un "possible contagi" de coronavirus entre professionals durant el comiat a un resident del Servei de Pneumologia.Cinc metges han donat positiu i 16 professionals es troben en aïllament, segons han confirmat l'hospital, tal com ha avançat El País , que ha detallat que el passat 27 de maig va tenir lloc un menjar encarregat a una empresa de servei d'àpats en una habitació "no gaire gran en la qual van arribar a concentrar-se més de 25 persones".Als cinc metges, tres pneumòlegs i dos residents, després de presentar símptomes compatibles amb la Covid19 se'ls va realitzar prova PCR per a la detecció del SARS-CoV-2 i ha estat positiva."L'Hospital Gregorio Marañón continuarà un estret seguiment d'aquests professionals i culminarà la recerca epidemiològica per analitzar les possibles responsabilitats derivades d'actes no autoritzats al centre", ha indicat un portaveu de l'Hospital.Després del rastreig dels possibles contactes, el centre manté en aïllament a 16 professionals: vuit infermeres, dues TCAE, dos administratius i quatre metges, que es troben en quarantena i vigilància activa per part del Servei de Salut Laboral en compliment dels protocols del Ministeri de Sanitat establert per a aquests casos.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor