Concerts itinerants: la pionera idea dels Sense Sal per a seguir actuant aquest estiu

A causa de la crisi del coronavirus i la desescalada del confinament, aquest estiu es preveu diferent en relació amb la celebració de festes majors, concerts i festivals. Evitar les aglomeracions de persones és un dels principals objectius per minimitzar els riscs de contagis, pel que aquest tipus d'esdeveniments s'hauran de reinventar per a poder seguir-se celebrant.En aquest context, el grup Sense Sal , de Terrassa, ha compartit a xarxes un vídeo on expliquen la seva proposta per a seguir actuant malgrat aquestes restriccions. Es tracta del Concert Itinerant, un mètode que portaria al grup a actuar sobre d'un vehicle motoritzat que aniria circulant pels carrers de les ciutats o pobles on el grup actués.​D'aquesta manera, s'evitaria que els veïns s'aglomeressin en una ubicació concreta, i podrien gaudir de l'espectacle des dels balcons i portes de casa seva.

