VÍDEO Condemnen Pablo Hasél a sis mesos de presó per empènyer i insultar un periodista de TV3

Me han condenado a 6 meses más de prisión y a una elevadísima multa por otra protesta, junto a otros compañeros a quienes también han impuesto una elevada multa. Otro juicio-farsa donde lo probado no sirve para nada. Queda el recurso. pic.twitter.com/uSpCZyu2zT — Pablo Hasel (@PabloHasel) June 4, 2020

Imatges dels aldarulls al despatx del rector de la #UdL entre els estudiants tancats, personal docent i premsa. pic.twitter.com/kH0bLTVIFF — CatInfo Lleida (@Cati_Lleida) 2 de junio de 2016

El jutjat penal 1 de Lleida ha condemnat el raper Pablo Hasél a sis mesos de presó per un delicte de lesions per haver agredit un periodista de TV3 durant una tancada a la Universitat de Lleida (UdL), el 2 de juny de 2016. Segons el jutge, ha quedat provat que Hasél va empènyer, insultar i ruixar amb un líquid de neteja el periodista i per aquest motiu, a més de la pena de presó, l'obliga a indemnitzar la víctima amb 12.150 euros.El magistrat, però, descarta imposar a Hasél una ordre d'allunyament perquè entén que no representa "ara" cap perill per a la víctima. Hasél, a les xarxes socials ha qualificat el judici per aquests fets de "farsa" i ha lamentat que allò provat "no serveix per a res". "Queda el recurs", ha conclòs.La sentència també condemna per un delicte de coaccions Hasél i tres acusats més i imposa a cadascun d'ells una multa de 5.400 euros per haver impedit que els periodistes gravessin tapant-los les càmeres amb les mans o amb roba, insultant-los i impedint-los l'entrada al despatx.Els fets van tenir lloc el 2 de juny de 2016 al despatx del rector de la universitat quan els mitjans de comunicació van intentar cobrir una protesta de treballadors i professors de la universitat contra l'ocupació del despatx del rector per part d'estudiants i joves i hi va haver un enfrontament amb alguns periodistes que estaven cobrint la notícia que van rebre empentes i se'ls va llançar líquids.Podeu veure el vídeo del que va passar a sota:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor