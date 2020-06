El sindicat Ustec impugna davant el TSJC l'obertura de centres educatius catalans

El sindicat Ustec·Stes ha presentat un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el qual impugna les instruccions de l'obertura de centres educatius en fase 2 del procés de desescalada de la pandèmia del nou coronavirus.En un recurs contenciós-administratiu consultat per Europa Press, el sindicat demanda mesures cautelars i cautelaríssimes perquè puguin tancar els centres que ja han obert, en el termini més breu possible.Ustec·Stes assenyala en el recurs que existeix un risc de posar en perill el dret a l'educació "amb una desescalada ràpida que comporti la infecció de grups d'alumnes i professorat amb la consegüent alteració del final de curs i la perspectiva del nou curs escolar".També sosté que és necessari tenir en compte els antecedents d'obertura d'altres països europeus que "han portat al tancament de centres docents i la infecció de grups escolars després de la reobertura".En un comunicat, el sindicat ha assenyalat que aquesta demanda va acompanyada per denúncies territorials en els serveis provincials de la Inspecció de Treball, davant una tornada a les aules que ha qualificat de "prematur".El sindicat entén que els riscos de la tornada "superen amb escreix els incerts beneficis" de tenir centres educatius oberts, fins que no es pugui garantir la total seguretat dels estudiants, professionals i famílies.​​​​​​​​​​​​​​

