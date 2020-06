VÍDEO «A la deriva», la nova cançó de Txarango de l'últim àlbum del grup

El clip que acompanya el primer single és obra de Bernat Almirall, fotògraf de capçalera dels Txarango, al costat de Pau Surià, Júlia Molins i Alguer Miquel, i compta amb imatges del grup del Ripollès passejant per l’Índia el febrer de 2018, durant la gira que h¡ van fer.Tal com va explicar Txarango ara fa dues setmanes a través de la petita peça documental 'De vent i ales' penjada a Youtube, les noves cançons neixen d’experiències com dormir al peu del Mont Fuji, córrer sota la pluja a les muntanyes del cafè al nord de Colòmbia, de fer la ruta dels Balcans d’entrada a Europa al costat de persones a la recerca de refugi o de caminar amb cura al desert ple de mines dels camps sahrauís o acompanyats dels dioles a Caparan (Senegal).De vent i ales sorgeix també de les seves vivències a l’Índia, com es pot escoltar i veure a 'A la deriva' o al Brasil, on van aprendre rodejats de comunitats indígenes en resistència a valorar el temps.