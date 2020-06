El Suprem nega la nacionalitat espanyola a tots els nascuts al Sàhara Occidental quan era una colònia

El Tribunal Suprem nega la nacionalitat espanyola a totes aquelles persones que hagin nascut al Sàhara Occidental quan aquest territori era una colònia de l'Estat. Així ho ha determinat la Sala Primera del TS, que considera que el Sàhara no pot ser considerada "Espanya" encara que en formés part fins al 1976. L'argument del tribunal és que a efectes de l'article 17.1 del codi civil, que reconeix la nacionalitat als "nascuts a Espanya de pares estrangers, si tots dos no tenen nacionalitat o si la legislació de cap d'ells atribueix al fill una nacionalitat", no hi forma part el Sàhara Occidental.Segons la sentència recorreguda, la nacionalitat era espanyola d'origen en aplicació d'aquest article 17.1. Però a l'hora d'interpretar el precepte, el tribunal s'até a la normativa espanyola més específica sobre la matèria, que és la Llei 40/1975, de 19 de novembre, sobre descolonització del Sàhara, i el Reial Decret 2258/1976, de 10 d'agost, sobre l'opció d'obtenir la nacionalitat espanyola."En altres paraules, no són nascuts a Espanya els que van néixer en un territori durant l'etapa en què va ser colònia espanyola", assenyalen des del Suprem, per afegir que la interpretació és més harmònica amb la jurisprudència de la Sala Tercera del TS, que reconeix l'estat d'apàtrides a les persones nascudes al Sàhara Occidental abans de la seva descolonització i les circumstàncies són similars a les de la demandant d'aquest litigi.

