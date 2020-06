Mor un home de 68 anys en precipitar-se amb el vehicle al fons d'un barranc del Montmell

Un home de 68 anys ha mort en precipitar-se al fons d'un barranc amb el vehicle que conduïa al Montmell (Baix Penedès), segons informa el Servei Català de Trànsit. Un veí de la urbanització Pinedes Altes ha localitzat el vehicle accidentat aquest dijous i ha donat l'avís als serveis d'emergències a les 14:55 hores.Segons les investigacions policials, tot apunta, però, que l'accident hauria passat fa uns dies. Per causes que s'investiguen, el turisme va patir una sortida de via mentre circulava per un camí rural. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat tres dotacions dels Bombers per rescatar el cadàver de la víctima, a més d'efectius dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor