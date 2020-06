Salut no obligarà a tenir les vacunes al dia per tornar a classe però sí que ho recomana

La Conselleria de Salut ha dictaminat que els alumnes que retornin a les aules aquest final de curs no caldrà que tinguin obligatòriament actualitzat el carnet de vacunes, sinó que serà només "altament recomanable".Tot i que fa uns dies la Conselleria d'Educació havia establert com a requisit tenir al dia el carnet de vacunes, el departament diu que sempre ha fet, fa i farà cas a Salut, que no ha obligat mai a tenir totes les vacunes posades, sinó que simplement ha demanat a les escoles que ho recomanin per tal de poder descartar altres infeccions si hi ha símptomes compatibles amb la Covid-19.​​​​​​​​​​​​​​

