Catalunya és un dels territoris del món amb més reserves d'hotels per aquest estiu

Catalunya és un dels territoris del món amb més reserves d'hotels per a les vacances d'aquest estiu. Segons les dades de la plataforma TravelgateX, un dels portals de cerca de reserves més gran del món, el territori català és el cinquè territori de tot l'Estat i el novè de tot el món. En l'última setmana s'ha acumulat el 3,27% de les reserves totals del món en hotels catalans, amb el gruix concentrat als mesos de juliol i agost tot i les conseqüències del coronavirus.L'estat espanyol és el país líder en ocupació per l'estiu, amb un 34,08% del total mundial, amb Andalusia sent la principal receptora de turisme de cara als mesos de vacances. Els Estats Units suma el 30.48%, Portugal el 9,53% i després Itàlia, per sota de diversos territoris com Catalunya, amb un 2,7%. Les illes Balears, les illes Canàries i el País Valencià són els únics territoris de l'Estat, a més d'Andalusia, per sobre de Catalunya.El gruix principal de les reserves hoteleres fetes en territori català són de turistes espanyols, amb un 62,55% del total, remarcant l'increment dels viatges interns que es produiran arran de les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19, tot i la reobertura de les fronteres de diversos països del món.​​​​​​​​​​​​​​

