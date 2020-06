Què implica que només un 5,2% dels espanyols hagi passat el coronavirus?

Un 5,2% dels ciutadans de tot l'Estat han superat el coronavirus, segons la segona onada de l'estudi de seroprevalença elaborat pel Ministeri de Sanitat i l'Institut Carlos III. Què implica aquest percentatge? Fonamentalment, que el concepte d'immunitat de grup -que englobaria el 60% dels ciutadans- queda molt lluny de ser aconseguit. En el cas de Catalunya, la xifra és del 6,1% , lleugerament per sobre de la mitjana.L'anàlisi de seroprevalença està pensat per conèixer la quantitat de persones que han generat anticossos contra el virus. Als participants se'ls ha fet una enquesta epidemiològica sobre la Covid-19, un test ràpid i una extracció de sang per determinar l'existència d'anticossos. La combinació de les tècniques, segons el govern espanyol, permet "maximitzar" la qualitat de la infromació que projecten les dades.L'estudi ha comptat amb la participació de 63.564 participants arreu de l'Estat, amb 3.355 addicionals en el cas de les illes. "Les dades, tot i ser preliminars, són suficientment rigorosos com per donar-nos informació útil", ha apuntat Raquel Yotti, directora de l'Institut i encarregada de presentar l'estudi, desenvolupat a través de proves realitzades entre el 18 de maig i l'1 de juny.Marina Pollán, directora del Centre Nacional d'Epidemiologia, ha apuntat que un terç de les persones infectades per coronavirus no han tingut símptomes, de manera que majoritàriament no s'acosten a fer-se el test en la mesura que no noten les seves característiques. Les persones asimptomàtiques amb anticossos representen un 2,8% del total. Aquestes dades arriben en un moment en què s'està accelerant la desescalada -turisme inclòs- i les restriccions van de baixada.Preguntat sobre què s'ha de fer amb les persones que no desenvolupen símptomes ara que s'està recuperant una certa activitat social, Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del govern espanyol, ha apuntat que no hi ha més remei que mantenir les mesures de distància social i d'ús de la mascareta, que ara ja és obligatòria al carrer i també al transport públic."Tenim una evolució de l'epidèmia que és bona, i això es veu en què en tres setmanes hi ha hagut un augment d'infectats de només del 0,8%", ha assenyalat Simón. "El cert és que els casos detectats permeten resseguir de forma correcta l'epidèmia, que va tenir una entrada major del que sabíem", ha remarcat el responsable tècnic de l'executiu estatal. Des de l'arrencada de la crisi sanitària han mort arreu de l'Estat fins a 27.133 persones , tot i que la xifra podria ser més gran.La primera onada de l'estudi de seroprevalença capitanejat pel Ministeri va apuntar que només un 5% de la població ha superat la malaltia, amb la qual cosa, mentre no hi hagi una vacuna eficaç, ja s'estava lluny del 60% que permetria frenar la circulació del virus. Aquesta dada projectava que 2,3 milions de persones haurien superat la Covid-19 a Espanya, dada que dista de la fins ara detectada per proves PCR a nivell oficial en aquell moment: 228.691. Les persones que han generat anticossos segueixen sent molt poques, fet que abocava a extremar les precaucions durant la desescalada.​​​​​​​​​​​​​​

