Sense activitats nocturnes i amb guarnits simbòlics: així serà la Festa Major de Gràcia

L'epidèmia de coronavirus provocarà que la Festa Major de Gràcia d'enguany canviï radicalment diferent. L'únic que es manté com estava previst són les dates, del 15 al 21 d'agost, però La Fundació Festa Major de Gràcia i Ajuntament han dissenyat un programa festiu sense activitats nocturnes més enllà de les onze de la nit i on els guarnits tindran una presència simbòlica.Totes les activitats que es facin hauran de complir amb el distanciament social establert i per tant s’introduiran mesures de control de l’aforament, desinfecció dels espais, activitats amb cita prèvia i una senyalització específica amb totes les mesures preventives per a la salut dels veïns i les veïnes.Pel que fa als guarnits, enguany només es podran fer a les cobertes instal·lades als carrers, sense col·locar elements al terra. Tampoc es podran instal·lar portalades ni escenaris als carrers i s'haurà de regular l'aforament.Totes les activitats de la festa s'hauran d'acabar a les onze de la nit i, per tant, no es podran fer concerts ni balls nocturns. El pròxim dilluns, la Fundació, l’Ajuntament i els carrers es trobaran per tancar els detalls de la programació.Pel que fa al pregó, es llegirà en un interior amb l’aforament recomanat en aquell moment i es retransmetrà en directe. Aquest mateix dia es farà un reconeixement als carrers i places a qui se’ls lliurarà un present de festa major.​​​​​​​​​​​​​​

