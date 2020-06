Troben un bar clandestí muntat en un pis a l'Hospitalet

Els Mossos d'Esquadra van denunciar aquest dimarts un home de 31 anys, veí de l'Hospitalet de Llobregat, per crear un bar clandestí al seu pis, on es feia menjar per emportar i també acceptava reserves per menjar al seu interior durant el estat d'alarma pel coronavirus.El cos policial ha explicat en un comunicat que van rebre l'avís d'aquesta activitat, de manera que es van traslladar fins a la zona i només van localitzar-hi l'inquilí, però a l'interior hi havia un congelador industrial, sis taules, cadires apilades i fins i tot al balcó hi havia tamborets com els que es troben en barres de bars.Els Mossos també van visionar un vídeo a través de xarxes socials on es promocionava el domicili com a bar, de manera que davant les evidències i gràcies a la informació de testimonis, van denunciar l'inquilí per una infracció del decret d'alarma.​​​​​​​​​​​​​​

