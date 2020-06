El PDECat i la Crida reprenen les negociacions pel futur de JxCat

Les negociacions entre el PDECat i la Crida Nacional per la República tornaran a posar-se en marxa en els propers dies, segons diverses fonts consultades per. Toni Morral, secretari general de l'associació presidida per Jordi Sànchez, ja s'ha posat en contacte amb la cúpula del partit liderat per David Bonvehí. La negociació està congelada des que va arrencar la pandèmia -l'última trobada és del 12 de març-, però la desescalada i l'horitzó electoral faran que es reprenguin les converses.La situació no era precisament fluïda al març, quan el PDECat i la Crida discrepaven sobre el futur de les dues organitzacions. L'associació liderada per Sànchez, empresonat a Lledoners, i impulsada per Carles Puigdemont des de Waterloo no acceptava una coalició i apostava per la dissolució del partit hereu de CDC, una condició que Bonvehí no acceptava. La Crida s'ha anat reunint cada dimarts de forma telemàtica, de la mateixa manera que el PDECat ha mantingut l'activitat durant la pandèmia.La negociació directa entre Sànchez i Bonvehí, però, encara no és possible cara a cara perquè les presons catalanes no admeten visites arran de la crisi sanitària. En els últims compassos de les converses del mes de març també s'hi van sumar Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, exconsellers i també empresonats, que intenten que no hi hagi una trencadissa entre totes les ànimes de l'espai postconvergent.Tot i que la reordenació estava congelada, el debat no s'ha aturat de portes endins en un moment en què, malgrat que el president Quim Torra allunya les eleccions, en cap moment s'ha dispersat l'horitzó electoral. Una de les propostes que s'han fet és la de celebrar una assemblea constituent amb tots els implicats -membres del PDECat, de la Crida i també independents de JxCat que no estan enquadrats en aquests grups- com ha plantejat el conseller de Territori, Damià Calvet, amb el suport de Rull.També hi ha, segons diverses fonts consultades, un corrent de fons en els hereus de CDC que defensa "trencar" amb Puigdemont, per bé que no s'ha materialitzat cap moviment en aquest sentit. L'última paraula de la confecció d'aquest espai, en tot cas, l'acabarà tenint l'expresident de la Generalitat. Existeix consens sobre la possibilitat que acabi sent el candidat de JxCat a les futures eleccions, acompanyat d'un número dos efectiu, però encara no hi ha una decisió presa al 100% sobre la qüestió.La Crida, a banda, es troba aquests dies de trasllat. Té previst deixar la seu del carrer Roger de Llúria per moure's a un altre emplaçament cèntric "i més gran", segons fonts de la formació. L'organització va celebrar el congrés fundacional el 26 de gener del 2019 i el PDECat s'hi havia d'integrar, però la negociació ha anat derivant cap a una altra banda i ara les sigles amb més consens són les de JxCat.

