Sense immunitat de grup, en alerta permanent

"Els nivells d'immunitat de grup detectats no són suficients com per basar en això el control de l'epidèmia". Això deia Fernando Simón, director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, el 12 de maig. Ja havia passat el pic de la crisi del coronavirus i tot just s'havia fet la primera onada de l'estudi de seroprevalença, que té per objectiu dibuixar un mapa precís de l'impacte de l'epidèmia a Espanya i determinar quantes persones han passat la malaltia i han desenvolupat immunitat.Tres setmanes després, aquest dijous s'han fet públics els resultats de la segona onada de l'estudi. Les dades es van recollir entre el 18 de maig i l'1 de juny i no varien significativament respecte a la primera onada: només un 5,2% dels espanyols (un 6,1% dels catalans) ha passat el coronavirus i ha generat anticossos. Sense immunitat de grup, la situació serà d'alerta permanent fins que arribi un tractament o la vacuna.Per tant, l'atenció continuarà sent màxima fins arribar a la "nova normalitat", que també funcionarà amb restriccions, tal com va anunciar dimecres Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. La distància social, l'ús de mascaretes i les mesures d'higiene, tenint en compte com de lluny queda la immunitat de grup, continuaran vigents. A continuació, deu preguntes amb resposta sobre la segona onada de l'estudi:Les dades provisionals de la segona onada indiquen que un 6,1% dels catalans ha passat el coronavirus. Això són 473.711 persones que han generat anticossos contra la Covid-19. Les xifres suposen un lleuger increment respecte a les de la primera onada, quan era del 5,9%, però la immunitat de grup continua lluny. Per demarcacions, a Barcelona hi ha un 7,4% de la població amb anticossos; a Lleida, un 3,3%; a Girona, un 3,1%; i a Tarragona un 1,6%.Les dades a Espanya són lleugerament inferiors a les de Catalunya. Segons l'estudi del govern espanyol, un 5,2% dels espanyols ha generat anticossos contra el coronavirus. Aquest percentatge suposa un lleuger increment respecte a la primera onada, quan només un 5% dels ciutadans havia desenvolupat immunitat contra la Covid-19. "Les dades són preliminars, però suficientment rigoroses per donar informació útil", segons ha explicat aquest dijous Raquel Yotti, directora de l'Institut de Salut Carlos III. En total hi han participat 63.564 persones entre els dies 18 de maig i 1 de juny.La immunitat varia en funció del sexe. Segons les dades de l'estudi, un 5,01% dels espanyols que ha desenvolupat immunitat són homes, mentre que un 5,4% són dones. Dades del Departament de Salut de principis d'abril indicaven que el nombre de contagis per coronavirus a Catalunya era superior en les dones en la joventut, i en els homes en la vellesa. D'altra banda, altres estudis apunten que la probabilitat de patir efectes greus del virus, inclòs la mort, és més alta en homes que en dones.La mitjana espanyola és del 5,2%, però hi ha molta variabilitat geogràfica. A grans trets, hi ha més immunitat en aquelles zones on més ha afectat el virus. A la demarcació de Barcelona el percentatge d'anticossos és del 7,4%, mentre que a Madrid és de l'11,4%. Al voltant de la capital espanyola, els percentatges d'anticossos són molt superiors a la mitjana. Així, Conca té un 14,2% de la població que ha generat immunitat; Guadalajara, un 10,5%; Sòria, un 14,7%; i Segòvia, un 12,5%. Andalusia, Galícia i el País Valencià són els territoris amb menys immunitat contra el virus.Sí, segons les dades publicades aquest dijous, les grans ciutats són les més afectades pel virus i les que tenen més immunitat, perquè és on més ha impactat el virus. Les demarcacions de Madrid i Barcelona tenen mitjanes de prevalença superiors a la mitjana estatal, tot i que hi ha molta diferència entre elles. En relació a la mida del municipi, hi ha un lleuger increment de la immunitat respecte a la primera onada en les grans ciutats (considerades de més de 100.000 habitants), que han passat d'un 6,4% a un 6,8% de mitjana.Fins ara, els investigadors han pogut veure que el coronavirus afecta menys els nens i és més agressiu amb la gent gran. En relació a l'edat, l'estudi de seroprevalença indica que la presència d'anticossos és menor en nadons, nens i joves, i hi ha diferències "moderades" entre la resta de grups d'edat. Un dels grans dubtes és el paper dels infants en la transmissió del virus: segons el doctor Antoni Trilla, res fa pensar que els nens siguin grans transmissors, però el doctor Oriol Mitjà sosté que les dades encara no són concloents en aquest sentit.El percentatge dels anticossos coneguts com IgG augmenta en funció dels símptomes que presenti cada cas. És el més abundant en el cos, es troba a la sang i altres fluids, i protegeix contra les infeccions bacterianes o víriques. En aquest sentit, segons l'estudi de seroprevalença, els anticossos IgG contra el coronavirus són especialment elevats en aquelles persones quan perdut l'olfacte durant la malaltia. Les dades provisionals indiquen que un 40% dels casos analitzats han patit aquest símptoma.L'estudi ha detectat que un terç dels casos de coronavirus són asimptomàtics. Això suposa un problema, especialment a l'hora de detectar-los, perquè són persones portadores del virus però que no tenen cap símptoma i no saben que el tenen, però tot i així poden contagiar la resta. Què és pot fer per controlar l'epidèmia, malgrat els asimptomàtics? No hi ha més remei que mantenir les mesures de distància social i l'ús de la mascareta, que ja és obligatòria al carrer i al transport públic.Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, els positius per PCR que hi ha hagut a l'Estat són 244.660, però si es fa un càlcul en base a les xifres de l'estudi de seroprevalença són més de 2,4 milions les persones que han superat el coronavirus. Un decalatge que s'explica per la incapacitat inicial per fer tests i per la presència d'asimptomàtics, que suposen un terç de tots els analitzats per l'estudi de seroprevalença.Sí, però encara caldrà esperar almenys dues setmanes més. Això vol dir que les dades es coneixeran quan bona part de l'Estat ja es trobi en fase 3, camí de la nova normalitat. En aquell moment l'estat d'alarma ja no estarà en vigor, però el govern espanyol ja treballa en un nou decret que regularà el dia a dia fins que arribi la vacuna.​​​​​​​​​​​​​​

