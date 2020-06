La Caixa de la Solidaritat demana 1,6 milions d'euros per evitar que el TSJC embargui Jové i Salvadó

⬛️⬜️ La repressió de l'Estat espanyol no s'atura, ni ho farà. La solidaritat i la perseverança són les nostres millors eines per assolir l'#ObjectiuIndependència.



👉 Col·labora a https://t.co/tNUh10iTN1#StandUpForCatalonia pic.twitter.com/VYOiAunnPG — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) June 4, 2020

✖️ La repressió de l'Estat per l'#1Oct no s'atura, però la nostra solidaritat tampoc💛!@jmjovellado i @LlSalvado tenen fins al 25 de juny per ingressar les fiances que els reclama el TSJC.



Per tots els represaliats, fes la teva aportació a @DeSolidaritat ‼️#FreeTothom🎗 pic.twitter.com/j3zku2EKoq — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) June 4, 2020

❗IMPORTANT! En @jmjovellado i en @LlSalvado, acusats d'organitzar l'1O📩, tenen 20 dies per pagar la fiança💰 de més de 1.600.000€. Si no ho fan, els embargaran tots els seus béns.



La seva repressió no s'atura, la nostra solidaritat tampoc!✊



➡️ https://t.co/bc8BzLFCIg pic.twitter.com/ints20ITZ1 — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) June 4, 2020

La Caixa de la Solidaritat ha iniciat aquest dijous una campanya per recollir 1,63 MEUR per abonar la fiança dels diputats d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó processats per l'1-O. Els dos dirigents republicans tenen fins al 25 de juny per dipositar una fiança que els imposa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'1.634.785,49 euros si no se'ls embargaran els seus béns.L'associació ha iniciat una campanya i ha demanat la solidaritat ciutadana per reunir l'import que els requereix el tribunal. El TSJC va confirmar el 24 d'abril el processament dels republicans per l'organització de l'1-O pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets.Fonts coneixedores del cas han explicat que inicialment el jutge els imposava una fiança de responsabilitat civil de 2,8 milions d'euros a Jové i 1,6 milions solidaris entre tots dos processats, que feien un total de 4,5 milions. Han indicat les mateixes fonts que la defensa de Jové va presentar un recurs argumentant que els 2,8 milions d'euros que es demanaven ja havien estat dipositats al Tribunal de Comptes a la causa oberta pels mateixos conceptes.A partir d'aquí el jutge del TSJC va respondre amb una providència demanant la verificació davant el Tribunal de Comptes i va reduir l'import als 1,63 milions que els reclamen ara fins que no arribi la verificació.Les mateixes fonts han recordat que els dos exsecretaris de la conselleria d'Economia i Hisenda s'han de presentar mensualment al jutjat, no poden sortir del país i tenen retirat el passaport.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor